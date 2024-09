O que é um help desk?

Um help desk é uma ferramenta de software ou equipe de agentes humanos que permite a uma empresa oferecer suporte a seus clientes em tempo real. O help desk possui duas funções principais:

Solucionar dúvidas que clientes possam ter a respeito de produtos ou serviços. Auxiliar clientes com suporte técnico e soluções para problemas.

Um sistema de help desk simplifica as solicitações de suporte, reunindo-as em uma única interface. Isso inclui recursos de automação e categorização para organizar problemas de clientes e evitar escaladas. Isso permite que os agentes do help desk consultem diversas referências rapidamente para oferecer as melhores soluções possíveis para os usuários finais.