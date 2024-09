Com o IBM watsonx Assistant, você pode integrar facilmente seu bot de voz de IA com praticamente qualquer central de atendimento para otimizar as interações com o cliente e garantir uma transição tranquila para agentes humanos. Você pode usar nossas conexões criadas previamente com o Nice CXone, Genesys, IntelePeer e Twilio, ou facilmente trazer seu próprio kit de iniciante de código aberto.