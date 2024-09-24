Tanto a entrega contínua quanto a implementação contínua lidam com a automação mais abaixo do pipeline do que a CI e são frequentemente usados de forma intercambiável.

A diferença entre a entrega contínua e a implementação contínua está no nível de automação empregado nas versões de software ou aplicativo. Na entrega contínua, o código migra automaticamente para ambientes semelhantes aos de produção para testes adicionais e garantia de qualidade, como a avaliação de riscos e a identificação de vulnerabilidades no código-fonte. É necessária a intervenção humana para migrar à produção após testes bem-sucedidos.

Na implementação contínua, a automação vai além. Assim que o código é aprovado nos testes, a implementação em produção ocorre automaticamente, sem necessidade de aprovação humana.

A forma como uma organização aplica o pipeline de CI/CD e decide se usa entrega ou implementação contínua depende de suas necessidades de negócios. A implementação contínua é a melhor opção para equipes de DevOps com um ciclo de desenvolvimento rápido, como aquelas que criam sites de comércio eletrônico e plataformas de software como serviço (SaaS) .

A implementação contínua apoia o processo de lançamento de software, permitindo que as equipes lancem software novo ou atualizado com frequência e o mais rápido possível. Como as alterações são implementadas para o público automaticamente, esse tipo de pipeline de implementação contínua normalmente é usado apenas por equipes de DevOps que possuem um processo comprovado.

Para equipes que talvez não precisem lançar atualizações com tanta frequência em seu fluxo de trabalho, como aquelas que criam aplicações na área da saúde, a entrega contínua geralmente é a opção preferida. É mais lenta, mas oferece outra camada de supervisão para ajudar a garantir a funcionalidade para os usuários finais.

Para uma análise mais detalhada da diferença entre entrega contínua e implementação contínua, assista a este vídeo.