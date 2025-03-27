A preparação para a IA é tanto uma mentalidade quanto um conjunto de recursos. Envolve:



- Tratar a TI como facilitadora do crescimento e da inovação

- Alinhar a estratégia de TI e LOB

- Construir uma força de trabalho com as habilidades necessárias para adotar e usar a IA.

Isso se soma a uma postura de prontidão para a IA e outras inovações, independentemente de outros novos recursos e desafios que surjam.



Empresas que fazem bem parte disso tendem a fazer bem tudo: há uma forte correlação entre a implementação da IA e a tecnologia e a estratégia pronta para IA... desde que você tenha os conjuntos de habilidades necessários.