Não existe um caminho único para o sucesso no mundo atual de mudanças, inovação e IA. Mas descobrimos algumas lições daqueles que estão liderando o caminho.¹
Panorama geral: as empresas precisam se adaptar às mudanças tecnológicas e às circunstâncias (especialmente na era da IA) para que a transformação digital ainda seja a principal prioridade estratégica. Mas apenas cerca de um quarto das empresas acha que seus recursos são suficientes para atender a essas necessidades estratégicas.
Varejista dos EUA
Estamos priorizando a migração dessas aplicações legadas para uma stack de tecnologia mais moderna. E quando fazemos isso, por definição, nos abre as portas para integrações, IA, todas as funcionalidades modernas. ”
Hoje, a IA é o teste definitivo de prontidão. É uma nova tecnologia que permitirá mudanças e disrupções inimagináveis, porque possibilita novas formas de trabalho atualmente inimagináveis. E isso acontecerá rapidamente.
Em 2023, 37% dos entrevistados relataram usar IA generativa pelo menos uma vez por semana. Em 2024, o número saltou para 72%.2
Daqui a alguns anos, imaginar os negócios antes da IA será como imaginar os negócios antes da internet. E tentar competir sem a IA será como um pesadelo em que o Wi-Fi está sempre desligado.
A preparação para a IA é tanto uma mentalidade quanto um conjunto de recursos. Envolve:
- Tratar a TI como facilitadora do crescimento e da inovação
- Alinhar a estratégia de TI e LOB
- Construir uma força de trabalho com as habilidades necessárias para adotar e usar a IA.
Isso se soma a uma postura de prontidão para a IA e outras inovações, independentemente de outros novos recursos e desafios que surjam.
Empresas que fazem bem parte disso tendem a fazer bem tudo: há uma forte correlação entre a implementação da IA e a tecnologia e a estratégia pronta para IA... desde que você tenha os conjuntos de habilidades necessários.
Em nossa pesquisa, algumas empresas estavam prontas para a IA, outras não. As empresas preparadas para IA têm probabilidade 10 vezes maior de se sentirem totalmente preparadas para implementar a IA em toda a empresa até 2026.
Resumindo: empresas sem uma estratégia sólida e recursos tecnológicos totalmente preparados provavelmente terão dificuldades na adoção da IA. Elas correrão o risco de serem superadas por concorrentes prontos para IA, a menos que tomem medidas deliberadas para melhorar sua posição.
