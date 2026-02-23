Capacitação de equipes de plataformas para fazer a nuvem do jeito certo

A adoção da nuvem é quase universal — mas e o sucesso na nuvem? Nem tanto. Apesar de anos de investimento, muitas organizações ainda enfrentam dificuldades com a complexidade operacional, custos crescentes e riscos de segurança. 

Para superar esses desafios, as equipes de plataformas bem-sucedidas estão adotando uma mentalidade de "plataforma como produto" baseada em ciclo de vida, que trata a infraestrutura e a segurança como produtos escaláveis selecionados. Essa abordagem enfatiza: projeto centrado no usuário, propriedade clara, feedback consistente e confiabilidade 

Os resultados são fluxos de trabalho padronizados, ferramentas consolidadas e autoatendimento para desenvolvedores. Este white paper oferece às equipes de plataformas um framework de melhores práticas para a abordagem de plataforma como produto. Ele se concentra na padronização de fluxos de trabalho com uma plataforma unificada para Infrastructure e Security Lifecycle Management. 

Conclusões principais: 

  • Cinco características de uma mentalidade de plataforma como produto e como implementá-la em uma equipe de plataformas
  • Doze melhores práticas para gerenciamento de plataformas
  • Como mudar os fluxos de trabalho de reativos para proativos
  • Como unificar ILM e SLM em toda a cadeia de valor de aplicações com uma plataforma de nuvem centralizada
Paz com as plataformas