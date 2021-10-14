O que é Java?

Uma grande vantagem de desenvolver software com o Java é sua portabilidade. Depois de escrever o código para um programa Java em um notebook, ele pode ser facilmente movido para um dispositivo móvel.

Quando a linguagem foi inventada em 1991 por James Gosling, da Sun Microsystems (posteriormente adquirida pela Oracle), o objetivo principal era ser capaz de "escrever uma vez, executar em qualquer lugar".

Também é importante entender que o Java é muito diferente do JavaScript. O JavaScript não precisa ser compilado, enquanto o código Java precisa ser. Além disso, o Javascript só é executado em navegadores da Web, enquanto o Java pode ser executado em qualquer lugar.

Novas e melhores ferramentas de desenvolvimento de software estão chegando ao mercado em um ritmo notável, substituindo produtos existentes que antes eram considerados indispensáveis.

Considerando essa rotatividade contínua, a longevidade do Java é impressionante: mais de duas décadas após sua criação, o Java ainda é a linguagem mais popular para o desenvolvimento de software de aplicações. Os desenvolvedores continuam escolhendo linguagens como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ e outras. Como resultado, o Java continua sendo um requisito importante para competir no mercado de trabalho.

A IBM oferece um tutorial simples para aprender Java para construir uma aplicação da web escalável usando o Kubernetes e a plataforma Java.