O que é Java?

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos e uma plataforma de software com as regras e a sintaxe baseadas nas linguagens C e C++. É executada em bilhões de dispositivos, incluindo notebooks, dispositivos móveis, consoles de jogos, dispositivos médicos e muitos outros.
Uma grande vantagem de desenvolver software com o Java é sua portabilidade. Depois de escrever o código para um programa Java em um notebook, ele pode ser facilmente movido para um dispositivo móvel.
Quando a linguagem foi inventada em 1991 por James Gosling, da Sun Microsystems (posteriormente adquirida pela Oracle), o objetivo principal era ser capaz de "escrever uma vez, executar em qualquer lugar".
Também é importante entender que o Java é muito diferente do JavaScript. O JavaScript não precisa ser compilado, enquanto o código Java precisa ser. Além disso, o Javascript só é executado em navegadores da Web, enquanto o Java pode ser executado em qualquer lugar.
Novas e melhores ferramentas de desenvolvimento de software estão chegando ao mercado em um ritmo notável, substituindo produtos existentes que antes eram considerados indispensáveis.
Considerando essa rotatividade contínua, a longevidade do Java é impressionante: mais de duas décadas após sua criação, o Java ainda é a linguagem mais popular para o desenvolvimento de software de aplicações. Os desenvolvedores continuam escolhendo linguagens como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ e outras. Como resultado, o Java continua sendo um requisito importante para competir no mercado de trabalho.
A IBM oferece um tutorial simples para aprender Java para construir uma aplicação da web escalável usando o Kubernetes e a plataforma Java.
Antes de explorar por que ele continua popular, vamos analisar o que é o Java com mais detalhes e sua importância para o desenvolvimento de aplicações corporativas.
O Java é uma tecnologia que usa tanto uma linguagem de programação quanto uma plataforma de software. Para criar uma aplicação usando o Java, você precisa baixar o Java Development Kit (JDK), que está disponível para Windows, macOS e Linux®. Você escreve o programa na linguagem de programação Java e, então, um compilador transforma o programa em bytecode Java — o conjunto de instruções para a Virtual Machine Java (JVM), que faz parte do ambiente de execução Java (JRE). O bytecode Java é executado sem modificação em qualquer sistema compatível com JVMs, permitindo que seu código Java seja executado em qualquer lugar.
A plataforma de software Java consiste na JVM, na API Java e em um ambiente de desenvolvimento completo. A JVM analisa e executa ou interpreta o bytecode Java. A API Java compreende um amplo conjunto de bibliotecas que incluem objetos básicos, funções de rede e segurança, geração de xtensible Markup Language (XML) e serviços da web. Juntas, a linguagem Java e a plataforma de software Java criam uma tecnologia poderosa e comprovada para o desenvolvimento de software corporativo.
Se você é desenvolvedor de aplicações corporativas, sabe o que é Java, e é provável que sua organização já tenha milhares, até milhões, de código de linha de produção escritos em Java. Você provavelmente precisará de algum nível de conhecimento em Java para solucionar problemas, manter e atualizar sua base de código existente.
No entanto, seria um erro ver o Java apenas em termos de aplicações legadoa. A linguagem Java forma o cerne do sistema operacional Android, que alimenta de longe a maior parte dos smartphones do mundo. O Java também está entre as linguagens mais populares para aplicações de aprendizado de máquina e ciência de dados. Sua robustez, facilidade de uso, recursos multiplataforma e segurança fazem do Java a linguagem preferida para soluções de internet em muitas lojas corporativas.
Em particular, a tecnologia Java é um framework ideal para o desenvolvimento de aplicações da web, a base para um negócio digital em qualquer setor. Servidores de aplicações Java são contêineres da web para componentes Java, XML e serviços da web, que interagem com bancos de dados e fornecem conteúdo da web dinâmico. Os servidores de aplicações Java formam um ambiente de implementação estável para aplicativos corporativos com funções que incluem gerenciamento de transações, segurança, clustering, desempenho, disponibilidade, conectividade e escalabilidade.
Quando se trata de escolher uma linguagem de programação e um ambiente para sua próxima aplicação corporativa, há motivos técnicos sólidos para considerar o Java, incluindo interoperabilidade, escalabilidade e adaptabilidade.
A filosofia central por trás de sua criação (interoperabilidade entre dispositivos diferentes) continua sendo o argumento mais forte para preferir o Java para novas aplicações corporativas. A arquitetura orientada a objetos do Java permite criar programas modulares e código reutilizável, encurtando os ciclos de desenvolvimento e estendendo a longevidade das aplicações corporativas.
A escalabilidade da plataforma é um atributo fundamental do Java. Com o Java, você pode usar um único sistema em uma ampla variedade de casos de uso. Os aplicativos de desktop existentes podem ser facilmente adaptados para serem executados em dispositivos menores com recursos limitados. Você também pode migrar aplicações do celular para o desktop, desenvolver aplicativos de negócios para a plataforma Android e, depois, integrá-los a seu software de desktop atual, o que, por sua vez, evita ciclos de desenvolvimento longos e dispendiosos.
O Java também ganha pontos com planejadores estratégicos por sua capacidade de se adaptar a novos casos de uso.
Por exemplo, o Java é amplamente considerado uma plataforma ideal para a Internet das coisas (IoT). A aplicação típica de IoT interconecta um grande número de dispositivos díspares, uma tarefa que é bastante simplificada pelo fato de bilhões de dispositivos executarem o Java. Além disso, o extenso ecossistema de desenvolvedores do Java está constantemente desenvolvendo e compartilhando novas bibliotecas com funções voltadas especificamente para o desenvolvimento de aplicações de IoT.
Os argumentos técnicos a favor do Java são convincentes, mas os motivos comerciais para escolher o Java são igualmente fortes: um grande conjunto de talentos, uma curva de aprendizado curta e uma ampla variedade de ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs).
À medida que mais empresas usam dispositivos conectados, algoritmos de aprendizado de máquina e soluções em nuvem, a demanda por desenvolvedores qualificados continua a crescer. Muitos analistas preveem uma escassez de programadores de nível sênior em um futuro próximo, dificultando a contratação para novas iniciativas de software. A demanda por desenvolvedores de aplicativos móveis em breve poderá facilmente exceder a oferta disponível.
O grande pool de talentos de desenvolvedores Java constitui uma razão convincente para basear as principais iniciativas de software em Java. Quando os gerentes de pessoal publicam vagas para desenvolvedores Java, eles podem esperar receber muitos currículos qualificados e preencher essas vagas de forma relativamente rápida. Os gerentes também podem aproveitar os recursos do contrato para complementar a equipe interna para tarefas específicas sem aumentar o número de funcionários.
Além dos desenvolvedores de nível sênior, as principais iniciativas de software também exigem um grande número de colaboradores juniores.
Embora o Java continue a ser uma linguagem de programação inicial popular nos currículos universitários de ciência da computação, muitos graduados não têm proficiência para serem produtivos no primeiro dia. O Java é mais fácil de aprender e dominar do que muitas outras linguagens de programação, levando a uma curva de aprendizado mais curta e maior rapidez até chegar à produtividade.
A extensa comunidade on-line de fóruns de desenvolvedores, tutoriais e grupos de usuários do Java ajuda os iniciantes a se atualizarem rapidamente e fornece aos programadores experientes ferramentas eficazes e comprovadas de solução de problemas.
Na área de ferramentas de programação, o Java oferece uma variedade de IDEs. Desenvolvedores Java experientes podem se adaptar rapidamente a um novo ambiente, o que libera os gerentes de desenvolvimento para escolher o IDE que melhor se adapta ao projeto, orçamento, metodologia de desenvolvimento e nível de habilidade do programador.
Muitos programadores Java experientes pensam no NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA como os três principais IDEs para desenvolvimento de aplicações corporativas. Mas há casos em que um IDE mais leve, como o DrJava, BlueJ, JCreator ou Eclipse Che, é a melhor escolha.
