O que é implementação contínua?

Outro elemento-chave para garantir uma implementação contínua e perfeita é a integração contínua (CI), o processo de desenvolvimento de software em que os desenvolvedores integram novos códigos à base de código durante todo o ciclo de desenvolvimento.

Para que a automação dos processos de implementação funcione, todos os desenvolvedores precisam de um meio eficiente para comunicar as alterações feitas no projeto. A integração contínua torna isso possível.

Normalmente, em um mesmo projeto de desenvolvimento, cada desenvolvedor trabalha com uma cópia individual da ramificação principal do código. No entanto, podem surgir falhas e bugs depois que os desenvolvedores integram suas mudanças à base principal do código, especialmente quando trabalham de forma independente. Quanto mais tempo trabalharem de forma independente, maior o risco.

Com a integração contínua, todos os desenvolvedores integram suas alterações ao repositório pelo menos uma vez por dia. Conforme as atualizações são feitas, os testes automatizados garantem a compatibilidade com a ramificação principal. Esse processo é um método à prova de falhas para detectar problemas de integração o mais rápido possível.

Por exemplo, os testes de unidade validam componentes ou funções individuais, oferecendo feedback imediato sobre o comportamento do código. Os testes de integração avaliam as interações entre os componentes e módulos do software, garantindo que funcionem corretamente em conjunto e identificando falhas que os testes de unidade não captam.