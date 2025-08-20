O que é armazenamento em nuvem?

Uma variedade de serviços de armazenamento em nuvem está disponível para praticamente todos os tipos de negócios, desde negócios de com um único proprietário até grandes empresas.

Se você administra uma pequena empresa, o armazenamento em nuvem pode fazer sentido, principalmente se você não tiver os recursos ou as habilidades para gerenciar o armazenamento por conta própria. O armazenamento em nuvem também pode ajudar no planejamento orçamentário, pois torna os custos de armazenamento previsíveis e permite que você os dimensione à medida que a empresa cresce.

Se você trabalha em uma empresa maior (por exemplo, uma empresa de manufatura, serviços financeiros ou uma rede de varejo com dezenas de locais), talvez seja necessário transferir centenas de gigabytes de dados para armazenamento regularmente.Nesses casos, você deve trabalhar com um provedor de armazenamento em nuvem estabelecido que possa lidar com seus volumes. Em alguns casos, você pode conseguir negociar acordos personalizados com os fornecedores para obter o melhor valor.

Segurança

A segurança do armazenamento em nuvem é uma preocupação séria, especialmente se a sua organização lida com dados confidenciais, como informações de cartão de crédito e prontuários médicos. Você quer garantias de que seus dados estão protegidos contra ameaças cibernéticas com os métodos mais atualizados disponíveis. É importante contar com soluções de segurança em camadas que abranjam proteção para endpoints, filtragem de conteúdo e e-mails, além de análise de ameaças, juntamente com as melhores práticas que envolvem atualizações e correções regulares.E você precisa de políticas de acesso e autenticação bem definidas.

A maioria dos provedores de armazenamento em nuvem oferece medidas de segurança básicas que incluem controle de acesso, autenticação de usuário e criptografia de dados. Garantir que essas medidas estejam em vigor é especialmente importante quando os dados em questão envolvem arquivos de negócios confidenciais, registros de pessoal e propriedade intelectual.Os dados sujeitos a conformidade regulatória podem exigir proteção adicional, portanto, você precisa verificar se o provedor de sua escolha está em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis.

Sempre que os dados são transferidos, eles ficam vulneráveis aos riscos à segurança. Você compartilha a responsabilidade de proteger os dados que são enviados para uma nuvem de armazenamento. As empresas podem minimizar os riscos criptografando dados em movimento e usando conexões privadas dedicadas (em vez da internet pública) para se conectar ao provedor de armazenamento em nuvem.

Backup

O backup de dados é tão importante quanto a segurança. As empresas precisam fazer backup de seus dados para que possam acessar cópias de arquivos e aplicativos e evitar interrupções nos negócios, caso os dados forem perdidos devido a ataques cibernéticos, desastres naturais ou erros humanos.

Os serviços de backup e recuperação de dados baseados na nuvem têm sido populares desde os primeiros dias de soluções baseadas na nuvem. Assim como o próprio armazenamento em nuvem, você acessa o serviço pela internet pública ou por uma conexão privada. Os serviços de backup e recuperação em nuvem liberam as organizações das tarefas envolvidas na replicação regular de dados empresariais críticos, tornando-os prontamente disponíveis caso você precise deles após perda de dados causada por um desastre natural, ataque cibernético ou erro do usuário não intencional.

O backup na nuvem oferece às empresas as mesmas vantagens do armazenamento, eficiência de custos, escalabilidade e facilidade de acesso.Um dos recursos que mais chama a atenção no backup em nuvem é a automação. Solicitar aos usuários que façam constantes backups de seus próprios dados gera resultados mistos, já que alguns usuários sempre adiam ou esquecem de fazê-lo.Isso cria uma situação em que a perda de dados é inevitável. Com backups automatizados, você pode escolher com que frequência fazer o backup dos seus dados, seja diariamente, a cada hora ou sempre que novos dados forem introduzidos na sua rede.

Fazer o backup de dados fora das instalações, ou seja na nuvem, oferece uma vantagem adicional: distância.Um prédio atingido por um desastre natural, um ataque terrorista ou alguma outra calamidade poderia perder seus sistemas de backup no local, tornando impossível recuperar os dados perdidos.O backup fora do local fornece seguro contra tais eventos.

Servidores



Os servidores de armazenamento em nuvem são servidores virtuais, servidores definidos por software que emulam servidores físicos. Um servidor físico pode hospedar vários servidores virtuais, tornando mais fácil oferecer soluções de armazenamento baseadas na nuvem para vários clientes.A utilização de servidores virtuais melhora a eficiência, pois os servidores físicos, em geral, operam abaixo de sua capacidade normal, resultando em um desperdício de parte de sua capacidade de processamento.

Essa abordagem é o que permite aos provedores de armazenamento em nuvem oferecerem o modelo de pagamento conforme o uso do armazenamento em nuvem, cobrando apenas pela capacidade de armazenamento que você utilizaQuando os servidores de armazenamento em nuvem estão prestes a atingir a capacidade máxima, o provedor de nuvem inicia outro servidor para aumentar a capacidade, ou possibilita que você inicie uma máquina virtual adicional por conta própria.