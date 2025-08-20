O que é um servidor virtual?

Virtual Server é um tipo de servidor controlado por software criado pelo particionamento de um servidor físico, também conhecido como host ou servidor bare metal em segmentos menores e independentes. Um servidor virtual é capaz de replicar as funções de qualquer tipo de servidor e compartilhar recursos com outros tipos de servidores virtuais.
Com o aumento das demandas por servidores, a ascensão da computação em nuvem e o maior esforço para utilizar soluções de recursos mais ecológicas, os servidores virtuais tornaram-se elementos essenciais na hospedagem de servidores modernos e nos data centers. Os servidores tradicionais exigem hardware físico dedicado para atender a qualquer carga de trabalho, consumindo espaço, energia e recursos mesmo quando ociosos. No entanto, os servidores virtuais possibilitam que um único hardware hospede vários servidores, otimizando recursos e reduzindo despesas.
Os servidores virtuais são possibilitados por software de virtualização chamado hipervisor que atua como uma camada entre o hardware físico e vários ambientes virtuais independentes. Cada um desses ambientes virtuais pode executar seu próprio sistema operacional (como Microsoft Windows, Linux ou Ubuntu). O hipervisor permite a virtualização de servidores isolando cada servidor e gerenciando os recursos da mesma forma que o servidor físico, algumas vezes atuando como um balanceador de carga e redistribuindo recursos de computação para promover o funcionamento eficiente.
Há muitos casos de uso práticos para servidores virtuais com benefícios em relação aos servidores físicos tradicionais:
A virtualização do servidor alivia as organizações dos custos associados ao investimento em um servidor independente para cada aplicativo. Isso não só poupa dinheiro nos custos de hardware, como também na manutenção de energia, refrigeração e data center.
Servidores virtuais são uma excelente solução para organizações como startups que procuram opções flexíveis e de fácil expansão. Os servidores virtuais podem ser utilizados e reaproveitados para uma infinidade de usos diferentes, desdesimples servidores de e-mail até servidores web de alto desempenho capazes de lidar com milhões de aplicativos da web
As operações que utilizam servidores virtuais não ficam restritas a um único servidor e, portanto, podem aproveitar o aumento da capacidade do servidor. A virtualização possibilita que as organizações aumentem consideravelmente a capacidade de processamento disponível, uma vez que as cargas de trabalho podem ser distribuídas em pequenas seções de cada servidor em rede.
A virtualização oferece uma alternativa mais ecológica a vários servidores físicos,uma vez que um único servidor físico pode executar vários servidores virtuais capazes de utilizar recursos mais eficientes, exigindo uma pegada física menor e menos emissões relacionadas ao resfriamento.
Considerando que um servidor bare-metal dedicado pode exigir um longo tempo de configuração, dependendo da disponibilidade do hardware e do conjunto de componentes, a implantação de servidores virtuais pode ser feita sob demanda em poucos minutos, reduzindo o tempo de inatividade.
A virtualização facilita os backups e replicar dados em diversos centros, possibilitando que os especialistas em recuperação de desastres (DR) avaliem e corrijam todas as falhas críticas imprevistas com mais facilidade. A virtualização também ajuda a proteger a continuidade dos negócios e a proteger contra ameaças cibernéticas (como ataques DDoS) com recursos de migração em tempo real, onde uma carga de trabalho pode ser facilmente movida entre ambientes virtuais sem interromper o serviço.
Geralmente, as vantagens da virtualização de servidores são muito maiores do que as desvantagens. Isso não quer dizer que não haja desafios associados aos servidores virtuais, sendo o mais comum o consumo de recursos. Como os servidores virtuais dependem do poder de processamento da máquina física subjacente, muitos servidores virtuais funcionando em um único servidor bare-metal ou rede de servidor podem resultar em menor desempenho. Embora a capacidade de um servidor físico defina a capacidade dos servidores virtuais que pode hospedar, a superlotação de servidores pode ser facilmente corrigida pela migração de cargas de trabalho pesadas para outros servidores físicos ou servidores virtuais privados.
Um servidor virtual privado (VPS) é um dos tipos de servidores virtuais oferecidos por provedores de serviços de hospedagem que garantem que uma certa quantidade da capacidade de CPU da máquina física será dedicada a um determinado servidor virtual. Os provedores de serviços de nuvem geralmente oferecem servidores virtuais privados em diferentes faixas de preços como uma forma de empresas desfrutarem dos benefícios de um servidor físico dedicado sem precisar investir em uma máquina física real. A otimização total da virtualização permite que as organizações personalizem seus servidores virtuais privados com recursos como balanceadores de carga, certificados SSL, firewalls e muito mais.
Embora os servidores virtuais e as máquinas virtuais (VMs) empreguem virtualização e hipervisores para criar ambientes virtuais personalizados e particionados, há diferenças fundamentais entre os dois.
Conforme explicado, os servidores virtuais são utilizados para replicar servidores físicos bare-metal para aplicativos como servidores da web, servidores de nomes de domínio, servidores proxy e servidores de aplicativos, entre outros. Enquanto isso, são utilizadas máquinas virtuais para criar representações virtuais de computadores físicos. Os provedores de ambiente em nuvem geralmente oferecem desktops virtuais para emular as funções do hardware subjacente e ainda isolar a máquina virtual do computador host.
Como as máquinas virtuais são isoladas do host, também podem executar seus próprios sistemas operacionais, independentemente do sistema operacional que o computador host estiver executando. Por esse motivo, máquinas virtuais são ferramentas úteis para testar apps em diversos tipos de sistemas operacionais. Além disso, as máquinas virtuais podem ser isoladas do ecossistema de rede maior, oferecendo um nível de proteção e preservando contra incidentes de cibersegurança sensíveis.
