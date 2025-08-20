O que é um servidor virtual?

Embora os servidores virtuais e as máquinas virtuais (VMs) empreguem virtualização e hipervisores para criar ambientes virtuais personalizados e particionados, há diferenças fundamentais entre os dois.

Conforme explicado, os servidores virtuais são utilizados para replicar servidores físicos bare-metal para aplicativos como servidores da web, servidores de nomes de domínio, servidores proxy e servidores de aplicativos, entre outros. Enquanto isso, são utilizadas máquinas virtuais para criar representações virtuais de computadores físicos. Os provedores de ambiente em nuvem geralmente oferecem desktops virtuais para emular as funções do hardware subjacente e ainda isolar a máquina virtual do computador host.

Como as máquinas virtuais são isoladas do host, também podem executar seus próprios sistemas operacionais, independentemente do sistema operacional que o computador host estiver executando. Por esse motivo, máquinas virtuais são ferramentas úteis para testar apps em diversos tipos de sistemas operacionais. Além disso, as máquinas virtuais podem ser isoladas do ecossistema de rede maior, oferecendo um nível de proteção e preservando contra incidentes de cibersegurança sensíveis.