O que é NAS (Network Attached Storage)?

O FBS scale-out, ou NAS scale-out, refere-se à adição de discos rígidos para expandir a capacidade de armazenamento. Segundo um estudo da IDC, 41% dos entrevistados implementaram mais de 40% de suas aplicações e cargas de trabalho em FBS scale-out dentro de um data center. A pesquisa também indica que as cargas de trabalho para esse tipo de sistema de armazenamento continuarão crescendo em paralelo com os serviços de arquivos baseados em nuvem pública.2 No entanto, o FBS scale-out é particularmente atraente devido ao seu custo em comparação com outros fornecedores de armazenamento.