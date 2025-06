O que é uma carga de trabalho?

No contexto de TI, o termo evoluiu constantemente e ganhou novos significados, principalmente com a ascensão da computação em nuvem. De forma geral, carga de trabalho se refere a uma tarefa computacional ou processo e aos recursos de computação, armazenamento, memória e rede necessários.



No contexto da computação em nuvem, carga de trabalho se refere a qualquer serviço, aplicação ou funcionalidade que consuma recursos baseados em nuvem. Nesse contexto de nuvem, máquinas virtuais, bancos de dados, aplicações, microservices, nós e outros elementos são considerados cargas de trabalho.

As cargas de trabalho vão desde tarefas simples, como executar um único aplicativo ou cálculo, até operações complexas, como processar análise de dados em larga escala ou rodar um pacote de aplicativos interconectados. Gerenciar cargas de trabalho representa um aspecto crítico da otimização dos recursos de TI, influenciando diretamente o desempenho do sistema, os custos, a estabilidade e, no fim, o sucesso das operações de negócios.



Com a expansão da computação em nuvem e da virtualização, gerenciar cargas de trabalho ficou cada vez mais complexo1. O uso de nuvem híbrida, multinuvem e recursos de nuvem pública faz com que as cargas de trabalho se distribuam por diversas plataformas e locais, cada um com características e exigências específicas de gerenciamento.

Para lidar com as complexidades de gerenciar cargas de trabalho em ambientes de computação e fluxos de trabalho, as organizações recorrem a ferramentas avançadas. Elas utilizam ferramentas como APIs de backend, software de automação de cargas de trabalho, IA para análise preditiva e plataformas de gerenciamento em nuvem (como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud® e Microsoft Azure).

As empresas também adotam estratégias como o posicionamento de cargas de trabalho, definindo o melhor local para cada carga com base em custo, desempenho, ciclo de vida, conformidade e exigências do negócio. Essa abordagem garante que cada carga de trabalho funcione em um ambiente perfeitamente adequado às suas necessidades específicas.