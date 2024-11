O que é soberania de dados?

Nos próximos anos, a forma como as organizações coletam, protegem, armazenam e controlam o acesso aos dados terá enormes implicações para o crescimento e a segurança, especialmente se estiverem buscando explorar novas tecnologias com muitos dados, como IA e ML. A soberania dos dados está no centro dessas preocupações. Portanto, escolher um provedor de nuvem que tenha um profundo entendimento dela ajudará as empresas a implementar uma forte abordagem de nuvem soberana e alcançar seus objetivos de transformação digital. Parceiros em regiões e países onde as empresas buscam estabelecer um ambiente de nuvem devem ter estratégias para mitigar riscos comuns, como ataques cibernéticos, desastres naturais e downtime.

Por fim, as empresas que desejam criar uma abordagem sólida para a soberania dos dados e a nuvem soberana devem garantir que seu provedor de nuvem tenha uma estratégia geral sólida de nuvem que se alinhe às leis dos países ou regiões em que operam. Aqui estão algumas das características mais importantes que as empresas devem buscar ao considerar os CSPs e outros possíveis parceiros para ajudar a construir uma abordagem sólida em relação à soberania dos dados.

Recursos de governança de dados: a abordagem de um CSP em relação à governança de dados mostra que eles têm as políticas e os procedimentos certos para lidar com dados confidenciais com sucesso e aplicar as restrições necessárias a eles. Também devem realizar auditorias regulares, demonstrando que as diretrizes implementadas estão sendo seguidas.

Acordos de nível de serviço (SLAs): quando se trata de criar um SLA em torno da soberania de dados em um ambiente de nuvem soberana, as três áreas mais importantes que o SLA deve abranger são controle (cloud management), disponibilidade e desempenho.

Conformidade: Os CSPs e outros parceiros que ajudam as empresas a cumprir os requisitos de soberania de dados devem ter um alto nível de especialização em todas as leis de dados nas regiões em que operam. O ideal é que as empresas e seus CSPs compartilhem a responsabilidade de se manterem atualizados com as novas regulamentações e desenvolverem estratégias para lidar com elas.

Criptografia de dados: é fundamental que os CSPs no espaço de nuvem soberana tenham recursos robustos de criptografia de dados, como chaves criptográficas, para garantir que possam manter os dados confidenciais seguros e acessíveis. Chaves criptográficas alteram os dados para um algoritmo de criptografia que só pode ser descriptografado por alguém que tenha as permissões corretas (chave.) Isso dá às empresas total garantia técnica e controle sobre quem pode acessar seus dados e quando.

Resiliência: uma abordagem sólida para a soberania dos dados e ambientes de nuvem soberana deve incluir fortes funcionalidades de resiliência. As empresas devem considerar apenas CSPs com histórico comprovado de suporte a clientes na resiliência e recuperação em países ou regiões relevantes. No que se refere a um ambiente de nuvem soberana, todas as implementações de nuvem devem ter capacidades integradas de recuperação e failover adaptadas a cada área de conformidade específica em que os dados estão sendo armazenados.