O que é cloud distribuída?

Você já deve ter ouvido falar de computação distribuída, em que os componentes de aplicativos são espalhados por diferentes computadores em rede e se comunicam entre si por meio de sistema de mensagens ou APIs, com o objetivo de melhorar o desempenho geral do aplicativo ou maximizar a eficiência da computação.

A cloud distribuída dá um passo gigantesco ao distribuir toda a pilha de computação de um provedor de cloud pública para onde o cliente precisar, localmente, no próprio data center do cliente ou na cloud privada, ou externamente em um ou mais data centers de cloud pública que podem ou não pertencer ao provedor de cloud.

De fato, a cloud distribuída amplia a cloud centralizada do provedor com satélites de micro-cloud geograficamente distribuídos. O provedor de cloud mantém o controle central sobre as operações, atualizações, governança, segurança e confiabilidade de toda a infraestrutura distribuída. E o cliente acessa tudo, os serviços de cloud centralizados e os satélites onde quer que estejam, como uma única cloud e gerencia tudo por meio de um único plano de controle. Dessa forma, como diz o analista do setor Gartner, a cloud distribuída é corrigida com a cloud híbrida e a multi-cloud híbrida.