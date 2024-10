Assim como os BCPs, os DRPs exigem análise de impacto nos negócios (BIA), a definição de papéis e responsabilidades e testes e refinamentos constantes. Mas, como os DRPs são mais reativos por natureza, há mais foco na análise de riscos e no backup e recuperação de dados. As etapas 2 e 3 do desenvolvimento do DRP, realizar análise de riscos (RA) e criar um inventário de ativos, não fazem parte do processo de desenvolvimento do BCP.

Aqui está um processo de cinco etapas amplamente utilizado para criar um DRP:

1. Realizar análise de impacto nos negócios

Assim como no processo do seu BCP, comece avaliando cada ameaça que sua empresa pode enfrentar e quais seriam suas ramificações. Considere como as ameaças potenciais podem impactar as operações diárias, os canais de comunicação regulares e a segurança dos funcionários.

Considerações adicionais para uma BIA forte incluem perda de receita, custo do downtime, custo de reparação da reputação (relações públicas), perda de clientes e investidores (a curto e longo prazo) e quaisquer penalidades incorridas por violações de conformidade.

2. Analisar os riscos

Os DRPs geralmente exigem uma avaliação de riscos mais cuidadosa do que os BCPs, já que seu papel é focar nos esforços de recuperação de um desastre potencial. Durante a parte de análise de riscos (RA) do planejamento, considere a probabilidade de um risco e o impacto potencial no seu negócio.

3. Criar um inventário de ativos

Para criar um DRP eficiente, você deve saber exatamente o que sua empresa possui, seu propósito e função e sua condição. Fazer um inventário de ativos regularmente ajuda a identificar hardware, software, infraestrutura de TI e qualquer outra coisa que sua organização possa possuir que seja crucial para as operações comerciais. Depois de identificar seus ativos, você pode agrupá-los em três categorias—críticos, importantes e não importantes:

Críticos: Somente classifique como críticos os ativos que são necessários para as operações normais do negócio.

Somente classifique como críticos os ativos que são necessários para as operações normais do negócio. Importante: atribua este rótulo aos ativos utilizados pelo menos uma vez ao dia e que, se interrompidos, impactariam as operações do negócio, mas não as interromperiam completamente.

atribua este rótulo aos ativos utilizados pelo menos uma vez ao dia e que, se interrompidos, impactariam as operações do negócio, mas não as interromperiam completamente. Sem importância: esses são ativos que sua empresa usa com pouca frequência e que não são essenciais para as operações normais.

4. Estabelecer funções e responsabilidades

Assim como no desenvolvimento do seu BCP, você precisará delinear claramente as responsabilidades e garantir que os membros da equipe tenham o que precisam para cumprir suas funções. Sem esta etapa crucial, ninguém saberá como agir durante um desastre. Aqui estão algumas funções e responsabilidades que devem ser consideradas ao criar seu DRP:

Relator de incidentes: alguém que mantém as informações de contato das partes relevantes e se comunica com os líderes de negócios e stakeholders quando ocorrem eventos disruptivos.

alguém que mantém as informações de contato das partes relevantes e se comunica com os líderes de negócios e stakeholders quando ocorrem eventos disruptivos. Supervisor do DRP: o supervisor do DRP garante que os membros da equipe desempenhem as tarefas que lhes foram atribuídas durante um incidente.

o supervisor do DRP garante que os membros da equipe desempenhem as tarefas que lhes foram atribuídas durante um incidente. Gerente de ativos: alguém cujo trabalho é defender e proteger ativos críticos quando ocorre um desastre.

alguém cujo trabalho é defender e proteger ativos críticos quando ocorre um desastre. Contato com terceiros: a pessoa responsável por coordenar com fornecedores externos ou prestadores de serviços que você contratou para o DRP e informar os stakeholders sobre o progresso do plano.

5. Testar e refinar

Assim como seu BCP, seu DRP requer prática constante e refinamento para ser eficaz. Pratique regularmente e atualize-o conforme quaisquer mudanças significativas que precisem ser feitas. Por exemplo, se sua empresa adquirir um novo ativo após a formação do seu DRP, você precisará incorporá-lo ao seu plano para garantir sua proteção daqui para frente.