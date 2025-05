O que é ransomware?

As agências federais de segurança pública dos EUA desencorajam unanimemente as vítimas de ransomware a pagar exigências de resgate. De acordo com a National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF), uma coalizão de 20 agências federais dos EUA parceiras encarregadas de investigar ameaças cibernéticas:

"O FBI não incentiva o pagamento de um resgate a agentes criminais. O pagamento de um resgate pode encorajar os adversários a visar organizações adicionais, incentivar outros agentes criminais a se envolver na distribuição de ransomware e/ou financiar atividades ilícitas. O pagamento do resgate também não garante que os arquivos da vítima sejam recuperados."

As agências de segurança pública recomendam que as vítimas de ransomware relatem os ataques às autoridades competentes, como o Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI, antes de pagar um resgate.

Algumas vítimas de ataques de ransomware têm a obrigação legal de relatar infecções de ransomware, independentemente de pagarem um resgate. Por exemplo, a conformidade com HIPAA geralmente exige que entidades de assistência médica relatem qualquer violação de dados, incluindo ataques de ransomware, ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Sob certas condições, pagar um resgate pode ser ilegal.

O US Office of Foreign Assets Control (OFAC) declarou que pagar um resgate a invasores de países sob sanções econômicas dos EUA (como a Coreia do Norte ou o Irã) viola os regulamentos do OFAC. Os infratores podem ser penalizados com sanções civis, multas ou acusações criminais.

Alguns estados dos EUA, como Flórida e Carolina do Norte, tornaram ilegal o pagamento de resgate por agências governamentais estaduais.