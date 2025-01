A segurança do banco de dados deve lidar com e proteger o seguinte:

Os dados no banco de dados.



O sistema de gerenciamento do banco de dados (DBMS).



Quaisquer aplicações associadas.



O servidor do banco de dados físico ou o servidor do banco de dados virtual e o hardware subjacente.



A infraestrutura de computação ou rede usada para acessar o banco de dados.

A segurança do banco de dados é uma tarefa complexa e desafiadora que envolve todos os aspectos das tecnologias e práticas de segurança da informação. Também está naturalmente em desacordo com a usabilidade do banco de dados. Quanto mais acessível e utilizável for o banco de dados, mais vulnerável será a ameaças à segurança; quanto mais invulnerável for o banco de dados a ameaças, mais difícil será de acessar e usar. Este paradoxo às vezes é chamado de Regra de Anderson.