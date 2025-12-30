Com frequência, um provedor de serviços em nuvem controla as chaves de criptografia que fornecem proteção de dados para os ativos hospedados na nuvem de uma organização. No entanto, em um modelo BYOK, a organização controla suas próprias chaves de criptografia, de modo que nenhuma entidade externa possa acessar seus dados na nuvem sem sua autorização.

As chaves de criptografia transformam texto simples em texto cifrado ilegível para proteger dados confidenciais contra acesso não autorizado. Elas também podem descriptografar o texto cifrado e convertê-lo novamente em um formato legível para usuários autorizados.

O BYOK ajuda a garantir que as chaves de criptografia sejam gerenciadas de acordo com as políticas de segurança de uma organização e estejam alinhadas a padrões do setor, como as diretrizes do NIST e a FIPS 140-2, independentemente do provedor de nuvem.

A maioria dos principais provedores de nuvem, incluindo IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud, oferece BYOK aos seus clientes.