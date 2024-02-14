O que é perícia digital?

A computação forense digital, ou ciência forense digital, surgiu pela primeira vez no início da década de 1980 com o surgimento dos computadores pessoais e ganhou destaque na década de 1990.

No entanto, só no início do século XXI é que países como os Estados Unidos formalizaram as suas políticas de análise forense digital. A mudança em direção à padronização resultou do aumento dos crimes informáticos na década de 2000 e da descentralização nacional das agências policiais.

Com mais crimes envolvendo dispositivos digitais e mais indivíduos envolvidos na acusação desses crimes,as autoridades precisavam de procedimentos para garantir que as investigações criminais tratassem as provas digitais de forma admissível num tribunal.

Hoje, a perícia digital está se tornando cada vez mais relevante. Para entender o porquê, considere a enorme quantidade de dados digitais disponíveis sobre praticamente tudo e todos.

Enquanto a sociedade continua dependendo mais de sistemas de computador e tecnologias de computação em nuvem, os indivíduos continuam conduzindo mais de suas vidas online em um número cada vez maior de dispositivos, incluindo telefones celulares, tablets, dispositivos IoT, dispositivos conectados e outros.

O resultado são mais dados, de mais fontes e em mais formatos do que nunca, que os investigadores podem usar como evidência digital para analisar e entender uma gama crescente de atividades criminosas, incluindo ataques cibernéticos, violações de dados e investigações criminais e civis.

Além disso, como todas as evidências físicas ou digitais, os investigadores e as agências de aplicação da lei devem coletá-las, manipulá-las, analisá-las e armazená-las corretamente. Caso contrário, os dados poderão ser perdidos, adulterados ou considerados inadmissíveis em juízo.

Os especialistas forenses são responsáveis por realizar investigações forenses digitais e, à medida que a demanda por esse campo cresce, as oportunidades de trabalho também aumentam. O Bureau of Labor Statistics estima que as vagas de emprego em computação forense aumentarão 31% até 2029 (link fora do ibm.com).