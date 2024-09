O que é computação forense?

Assim como as evidências físicas da cena do crime, as evidências digitais devem ser coletadas e tratadas corretamente. Caso contrário, os dados e metadados poderão ser perdidos ou considerados inadmissíveis em um tribunal.

Por exemplo, os investigadores e os procuradores têm de demonstrar uma cadeia de custódia adequada para as provas digitais – têm de documentar a forma como estas foram tratadas, processadas e armazenadas. E têm de saber como recolher e armazenar os dados sem os alterar – um desafio dado que ações aparentemente inofensivas, como abrir, imprimir ou guardar ficheiros, podem alterar os metadados permanentemente.

Por esse motivo, a maioria das organizações contrata investigadores de computação forense (também conhecidos pelas funções de especialista em computação forense, analista de computação forense ou examinador de computação forense) para coletar e lidar com evidências digitais associadas a investigações criminais ou criminosas cibernéticas.

Profissionais de informática geralmente têm um diploma de bacharel em ciência da computação ou justiça criminal, e combinam um sólido conhecimento funcional dos fundamentos de tecnologia da informação (TI) — por exemplo, sistemas operacionais, segurança da informação, segurança da rede, linguagens de programação — além de uma experiência nas implicações legais de evidências digitais e crime cibernético. Alguns podem se especializar em áreas como forenses móveis ou forenses do sistema operacional.

Os investigadores de computação forense são especialistas em caçar e preservar dados legalmente admissíveis. Eles sabem que coletar dados de fontes que a equipe de TI interna pode ignorar, como servidores externos e computadores domésticos. Eles podem auxiliar as organizações a desenvolver uma política de computação forense sólida que pode economizar tempo e dinheiro ao coletar evidências digitais, reduzir as consequências do cibercrime e contribuir para a proteção de suas redes e sistemas de informação contra futuros ataques.