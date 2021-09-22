A criptografia de ponta a ponta (E2EE) é considerada o método mais privado e seguro de comunicação em uma rede.

Semelhante a outros métodos de criptografia, o E2EE transforma texto simples legível em texto cifrado ilegível usando a criptografia. Esse processo ajuda a mascarar informações confidenciais de usuários não autorizados e garante que apenas os destinatários reais, com a chave de descriptografia correta, possam acessá-los.

No entanto, o E2EE é diferente de outros métodos de criptografia, já que fornece segurança de dados do início ao fim. Os dados são criptografados no dispositivo do remetente, permanecem criptografados durante a transmissão e são descriptografados somente quando chegam ao endpoint do destinatário. Esse processo garante que provedores de serviços, que facilitam as comunicações, como o WhatsApp, não possam acessar as mensagens. Somente o remetente e o destinatário podem ler as mensagens.

Por comparação, a criptografia em trânsito protege os dados somente enquanto eles se deslocam entre endpoints. Por exemplo, o protocolo de criptografia TLS (Transport Layer Security) criptografa os dados enquanto eles transitam entre um cliente e um servidor. No entanto, não oferece uma forte proteção contra o acesso de intermediários, como servidores de aplicações ou provedores de rede.

A criptografia em trânsito padrão geralmente é mais eficiente, mas muitas pessoas e organizações ficam receosas quanto ao risco de os provedores de serviços acessarem seus dados confidenciais. Qualquer exposição, mesmo no nível do endpoint, pode ameaçar gravemente a privacidade de dados e a cibersegurança em geral.

Muitos consideram a E2EE a melhor opção para proteger dados confidenciais em comunicações digitais, especialmente porque as organizações dedicam mais recursos ao gerenciamento de dados eficaz e os consumidores se preocupam mais com a segurança de dados. Um estudo recente descobriu que 81% dos americanos estão preocupados com a forma como as empresas usam os dados que são coletados sobre eles.1