Uma maneira de as organizações avaliarem a gravidade das vulnerabilidades é usando o Sistema de Pontuação de Vulnerabilidades Comuns (CVSS). O CVSS, operado pelo Fórum de Equipes de Resposta a Incidentes e Segurança (FIRST), é um método padronizado usado pelo Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades (NVD), Equipes de Resposta a Emergências de Cibersegurança (CERTs) e outros para avaliar a gravidade e o impacto das vulnerabilidades relatadas. É separado do sistema CVE, mas usado junto com o CVE: os formatos de registro CVE permitem que as CNAs adicionem uma pontuação CVSS aos registros CVE ao publicar registros na lista CVE.6

O CVSS atribui uma pontuação numérica às vulnerabilidades, variando de 0,0 a 10, com base na explorabilidade, escopo de impacto e outras métricas. Quanto maior a pontuação, mais grave é o problema. Essa pontuação ajuda as organizações a avaliar a urgência de lidar com uma vulnerabilidade específica e alocar recursos adequadamente. Não é incomum que organizações também usem seu próprio sistema de pontuação de vulnerabilidades.

As pontuações do CVSS são calculadas com base nas pontuações de três grupos de métricas (básicas, temporais e ambientais), que incorporam características diferentes de uma vulnerabilidade.