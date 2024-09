O IBM Concert capacita os proprietários de aplicações e os SREs a priorizar, mitigar e rastrear proativamente as vulnerabilidades das aplicações para garantir operações resilientes.

O IBM Concert transforma a maneira como os proprietários de aplicações lidam com o gerenciamento de riscos de suas aplicações de negócios. Impulsionado pela IA generativa, o Concert permite que as equipes compreendam profundamente as operações das aplicações e aprimorem sua compreensão das descobertas de vulnerabilidades de segurança e seu impacto em todas as aplicações. Diferentemente da abordagem tradicional, o Concert adapta as recomendações práticas a cada aplicação, priorizando as resoluções com base em seu impacto operacional.