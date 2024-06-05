Atualizado em: 5 de junho de 2024
Colaboradores: Mateus Finio, Amanda Downie
A segurança de aplicações (AppSec) é parte integrante da engenharia de software e do gerenciamento de aplicações. Ela aborda não apenas pequenos bugs, mas também evita que vulnerabilidades graves de aplicações sejam exploradas. Um processo contínuo em vez de uma única tecnologia, a segurança de aplicações (AppSec) é um componente crucial da cibersegurança, abrangendo práticas que impedem o acesso não autorizado, violações de dados e manipulação de código do software de aplicações. À medida que as aplicações tornaram-se mais complexas, o AppSec tornou-se cada vez mais importante e desafiador. Essa evolução exige novas abordagens no desenvolvimento seguro de software. DevOps e práticas de segurança devem ocorrer em conjunto, apoiadas por profissionais com uma compreensão profunda do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
Basicamente, a segurança de aplicações visa proteger os dados confidenciais e o código das aplicações contra roubo ou manipulação. Isso envolve a implementação de medidas de segurança durante as fases de desenvolvimento e design das aplicações e a manutenção da proteção durante e após a implementação.
Variando de proteções de hardware, como roteadores, a defesas baseadas em software, como firewalls de aplicações, essas medidas são complementadas por procedimentos, incluindo rotinas regulares de testes de segurança. Métodos adicionais, como revisões completas de código e ferramentas de análise, identificam e mitigam vulnerabilidades na base de código. Medidas defensivas, como mecanismos de autenticação fortes e técnicas de criptografia, protegem contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Avaliações de segurança regulares e testes de penetração garantem ainda mais o gerenciamento proativo de vulnerabilidades.
As organizações usam várias estratégias para gerenciar a segurança de aplicações, dependendo de suas necessidades. Fatores como custo, experiência e os desafios específicos apresentados por diferentes ambientes (por exemplo, segurança na nuvem, segurança de aplicativos móveis e segurança de aplicações da web para aplicativos acessados por meio de uma interface de navegador) influenciam seus métodos. Algumas organizações optam por gerenciar a segurança de aplicações internamente, o que permite o controle direto sobre os processos e medidas de segurança personalizadas por equipes internas.
Quando não são gerenciadas localmente, as organizações terceirizam a segurança de aplicações (uma parte dos serviços de segurança gerenciados [MSS]) para um provedor de serviços de segurança gerenciados (MSSP). Um MSSP pode fornecer um sofisticado centro de operações de segurança (SOC), soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) e acesso a habilidades especializadas e ferramentas de segurança de aplicações. Isso pode beneficiar organizações que não possuem recursos internos e conhecimento especializado. Sejam gerenciadas internamente ou terceirizadas, fortes medidas de segurança são essenciais para proteger as aplicações contra ameaças e vulnerabilidades cibernéticas em evolução
A segurança de aplicações é importante para qualquer organização que lida com dados de clientes, pois violações de dados representam riscos significativos. A implementação de um forte programa de segurança de aplicações é crucial para mitigar esses riscos de segurança de aplicações e reduzir a superfície de ataque. Os desenvolvedores se esforçam para minimizar as vulnerabilidades de software para dissuadir os invasores de atacar dados valiosos — sejam informações de clientes, segredos proprietários ou dados confidenciais de funcionários — para fins nefastos.
No cenário atual baseado na nuvem, os dados abrangem várias redes e se conectam a servidores remotos. O monitoramento e a segurança da rede são vitais, mas proteger aplicações individuais é igualmente importante. Os hackers visam cada vez mais as aplicações, tornando os testes de segurança de aplicações e as medidas proativas indispensáveis para a proteção. Uma abordagem proativa à segurança de aplicações oferece uma vantagem, permitindo que as organizações resolvam vulnerabilidades antes que elas afetem as operações ou os clientes.
Negligenciar a segurança de aplicações pode ter sérias consequências. As violações de segurança prevalecem e podem levar a desligamentos temporários ou permanentes dos negócios. Os clientes confiam às organizações suas informações confidenciais, esperando que elas sejam mantidas em segurança e privadas. A não proteção das aplicações pode resultar em roubo de identidade, perda financeira e outras violações de privacidade. Essas falhas minam a confiança do cliente e prejudicam a reputação da organização. Investir nas soluções certas de segurança de aplicações é essencial para proteger as organizações e seus clientes contra possíveis danos.
A segurança de aplicações engloba vários recursos destinados a proteger as aplicações contra possíveis ameaças e vulnerabilidades. Eles incluem:
Autenticação: implementada pelos desenvolvedores para verificar a identidade dos usuários que acessam a aplicação. A autenticação garante que somente pessoas autorizadas tenham acesso, às vezes exigindo autenticação multifatorial, uma combinação de fatores como senhas, biometria ou tokens físicos.
Autorização: após a autenticação, os usuários recebem permissão para acessar funcionalidades específicas com base em sua identidade validada (gerenciamento de acesso à identidade). A autorização verifica os privilégios do usuário em uma lista predefinida de usuários autorizados, garantindo o controle de acesso.
Criptografia: aplicada para proteger dados confidenciais durante a transmissão ou armazenamento na aplicação. Particularmente crucial em ambientes baseados em nuvem, a criptografia obscurece os dados, impedindo o acesso não autorizado ou a interceptação.
Registro: vitais, para rastrear a atividade de aplicações e identificar violações de segurança, os arquivos de log de aplicações registram as interações do usuário. O registro fornece um registro com data e hora dos recursos acessados e das identidades dos usuários, o que é útil para a análise pós-incidente.
Testes: essenciais para validar a eficácia das medidas de segurança. Por meio de vários métodos de testes, como análise de código estático e varredura dinâmica, as vulnerabilidades são identificadas e abordadas para garantir controles de segurança fortes.
A segurança de aplicações oferece vários benefícios às organizações, incluindo:
Diminuição das interrupções: as operações de negócios podem ser interrompidas por problemas de segurança. Garantir a segurança de aplicações minimiza o risco de interrupções de serviço, que levam a tempos de inatividade dispendiosos.
Conscientização antecipada de problemas: uma forte segurança de aplicações identifica vetores de ataque e riscos comuns durante a fase de desenvolvimento de aplicações, permitindo a resolução antes que o aplicativo seja lançado. Após a implementação, a solução de segurança de aplicações pode identificar vulnerabilidades e alertar os administradores sobre possíveis problemas.
Maior confiança do cliente: aplicações com reputação de segurança e confiabilidade ajudam a aumentar a confiança do cliente na marca, o que pode melhorar a fidelidade à marca.
Maior conformidade: as medidas de segurança de aplicações ajudam as organizações a cumprir os requisitos regulamentares e de conformidade relacionados à segurança de dados, como GDPR, HIPAA e PCI DSS. Isso ajuda a organização a evitar penalidades, multas e problemas legais relacionados à conformidade.
Maior economia de custos: investir em segurança de aplicações no processo de desenvolvimento pode levar a economias de custos no longo prazo. A correção de problemas de segurança no início dessa fase geralmente é mais econômica do que resolvê-los após a implementação. Além disso, a segurança robusta de aplicações ajuda a evitar os custos financeiros associados a violações de dados, incluindo investigações, honorários legais e multas regulatórias.
Prevenção de ataques cibernéticos: as aplicações são alvos frequentes de ataques cibernéticos, incluindo malware e ransomware, injeções de SQL e ataques de script entre sites. As medidas de segurança de aplicações ajudam as organizações a evitar esses ataques ou minimizar seu impacto.
Proteção de dados confidenciais: medidas de segurança robustas ajudam as organizações a manter a confidencialidade e a integridade, protegendo dados confidenciais, como informações de clientes, registros financeiros e propriedade intelectual, contra acesso, modificação ou roubo não autorizados.
Riscos reduzidos: a eliminação de vulnerabilidades aumenta o potencial de afastar ataques. Medidas proativas de segurança de aplicações, como revisões de código, testes de segurança e gerenciamento de patches, reduzem a probabilidade de incidentes de segurança e minimizam o impacto de possíveis violações.
Apoio à imagem da marca: uma violação de segurança pode minar a confiança do cliente em uma organização. Ao priorizar a segurança de aplicações, as organizações demonstram seu compromisso em manter a confiança e proteger os dados dos clientes, o que ajuda a reter clientes e atrair novos.
O processo de segurança de aplicações envolve uma série de etapas essenciais que visam identificar, mitigar e prevenir vulnerabilidades de segurança.
Essa fase inicial envolve a identificação de possíveis riscos de segurança específicos da aplicação por meio de uma modelagem completa de ameaças. Inclui a avaliação da funcionalidade da aplicação, dos processos de tratamento de dados e dos possíveis vetores de ataque. Com base nessa avaliação, um plano de segurança é desenvolvido para delinear as medidas necessárias para mitigar os riscos identificados.
Durante a fase de design e desenvolvimento, as considerações de segurança são integradas à arquitetura de aplicações e às práticas de codificação. As equipes de desenvolvimento seguem as diretrizes de codificação segura e as melhores práticas de segurança de aplicações para minimizar a introdução de vulnerabilidades na base de código. Isso inclui a implementação de validação de entrada, mecanismos de autenticação, tratamento adequado de erros e estabelecimento de pipelines de implementação seguros.
Revisões e testes abrangentes de código são realizados para identificar e resolver vulnerabilidades de segurança no código de aplicações. Isso envolve análise de código estático para identificar possíveis falhas no código fonte e testes dinâmicos para simular cenários de ataque do mundo real e avaliar a resiliência da aplicação à invasão.
Os testes de segurança são realizado para avaliar a eficácia dos controles de segurança implementados e identificar quaisquer vulnerabilidades remanescentes. Isso acontece principalmente por meio da equipe vermelha, com recursos como teste de penetração , verificação de vulnerabilidades e avaliações de riscos de segurança. Esses testes identificam pontos fracos nas defesas da aplicação e garantem a conformidade com os padrões e regulamentos de segurança.
Assim que a aplicação estiver pronta para implementação, o monitoramento e a manutenção contínuos serão necessários para garantir a segurança contínua. Isso inclui a implementação de mecanismos de registro e monitoramento, para detectar e responder rapidamente a incidentes de segurança. Atualizações e patches de segurança regulares também são aplicados para lidar com vulnerabilidades recém-descobertas e mitigar ameaças emergentes.
Os desenvolvedores realizam testes de segurança de aplicações (AST) como parte do processo de desenvolvimento de software para garantir que não haja vulnerabilidades em uma versão nova ou atualizada de uma aplicação de software. Alguns dos testes e ferramentas relacionados à segurança de aplicações são:
Testes estáticos de segurança de aplicações (SAST): esse AST usa soluções que analisam o código fonte da aplicação sem executar o programa. O SAST pode identificar possíveis vulnerabilidades de segurança, erros de codificação e fraquezas na base de código da aplicação no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Então, os desenvolvedores podem corrigir esses problemas antes da implementação.
Testes dinâmicos de segurança de aplicações (DAST): ao contrário do SAST, as ferramentas DAST avaliam as aplicações enquanto estão em execução. Elas fornecem insights sobre a postura de segurança de aplicações em ambientes de produção, simulando cenários de ataque do mundo real para identificar vulnerabilidades, como erros de validação de entrada, falhas de autenticação e fraquezas de configuração que os invasores podem explorar.
Testes interativos de segurança de aplicações (IAST): o IAST combina SAST e DAST e os aprimora concentrando-se em testes dinâmicos e interativos, inspecionando a aplicação usando entradas e ações reais do usuário em um ambiente controlado e supervisionado. As vulnerabilidades são relatadas em tempo real.
Os dez principais do OWASP: os dez principais do OWASP é uma lista dos dez principais riscos de segurança mais críticos que as aplicações da web enfrentam. Compilada pelo Open Web Applications Security Project (OWASP), uma organização internacional sem fins lucrativos focada em melhorar a segurança de software, a lista fornece orientações atualizadas periodicamente para desenvolvedores, profissionais de segurança e organizações sobre as vulnerabilidades mais predominantes e impactantes que podem levar a violações de segurança.
Autoproteção de aplicações em tempo de execução em tempo de execução (RASP): as soluções RASP protegem as aplicações em tempo de execução, monitorando e observando o comportamento em busca de sinais de atividade suspeita ou maliciosa. Elas podem detectar e responder a ataques em tempo real, e algumas formas de RASP podem bloquear ações maliciosas quando são detectadas.
Análise de composição de software (SCA): as ferramentas de SCA identificam e gerenciam componentes de código aberto e bibliotecas de terceiros usadas em uma aplicação. Elas analisam dependências e avaliam sua postura de segurança, incluindo vulnerabilidades conhecidas e problemas de licenciamento e conformidade.
Ferramentas de ciclo de vida de desenvolvimento seguro (SDL): as ferramentas SDL integram a segurança ao processo de desenvolvimento. Elas fornecem aos desenvolvedores diretrizes e verificações automatizadas para garantir que as considerações de segurança sejam abordadas durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
Firewalls de aplicações da web (WAFs): os WAFs são projetados para proteger aplicações da web e suas APIs filtrando e monitorando o tráfego HTTP entre uma aplicação da web e a internet na camada da aplicação. Eles podem detectar e bloquear ataques comuns baseados na web, como injeção de SQL, scripts entre sites (XSS) e falsificação de solicitações entre sites (CSRF). Isso permite a redução do risco de violações de dados e acesso não autorizado.
Essas ferramentas e tecnologias, juntamente com outras, como criptografia, mecanismos de autenticação e estruturas de testes de segurança, são importantes para proteger as aplicações contra uma ampla gama de ameaças e vulnerabilidades de segurança. As organizações geralmente empregam uma combinação desses testes e ferramentas como parte de sua estratégia de segurança de aplicações.
