A segurança de aplicações (AppSec) é parte integrante da engenharia de software e do gerenciamento de aplicações. Ela aborda não apenas pequenos bugs, mas também evita que vulnerabilidades graves de aplicações sejam exploradas. Um processo contínuo em vez de uma única tecnologia, a segurança de aplicações (AppSec) é um componente crucial da cibersegurança, abrangendo práticas que impedem o acesso não autorizado, violações de dados e manipulação de código do software de aplicações. À medida que as aplicações tornaram-se mais complexas, o AppSec tornou-se cada vez mais importante e desafiador. Essa evolução exige novas abordagens no desenvolvimento seguro de software. DevOps e práticas de segurança devem ocorrer em conjunto, apoiadas por profissionais com uma compreensão profunda do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

Basicamente, a segurança de aplicações visa proteger os dados confidenciais e o código das aplicações contra roubo ou manipulação. Isso envolve a implementação de medidas de segurança durante as fases de desenvolvimento e design das aplicações e a manutenção da proteção durante e após a implementação.

Variando de proteções de hardware, como roteadores, a defesas baseadas em software, como firewalls de aplicações, essas medidas são complementadas por procedimentos, incluindo rotinas regulares de testes de segurança. Métodos adicionais, como revisões completas de código e ferramentas de análise, identificam e mitigam vulnerabilidades na base de código. Medidas defensivas, como mecanismos de autenticação fortes e técnicas de criptografia, protegem contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Avaliações de segurança regulares e testes de penetração garantem ainda mais o gerenciamento proativo de vulnerabilidades.

As organizações usam várias estratégias para gerenciar a segurança de aplicações, dependendo de suas necessidades. Fatores como custo, experiência e os desafios específicos apresentados por diferentes ambientes (por exemplo, segurança na nuvem, segurança de aplicativos móveis e segurança de aplicações da web para aplicativos acessados por meio de uma interface de navegador) influenciam seus métodos. Algumas organizações optam por gerenciar a segurança de aplicações internamente, o que permite o controle direto sobre os processos e medidas de segurança personalizadas por equipes internas.

Quando não são gerenciadas localmente, as organizações terceirizam a segurança de aplicações (uma parte dos serviços de segurança gerenciados [MSS]) para um provedor de serviços de segurança gerenciados (MSSP). Um MSSP pode fornecer um sofisticado centro de operações de segurança (SOC), soluções de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) e acesso a habilidades especializadas e ferramentas de segurança de aplicações. Isso pode beneficiar organizações que não possuem recursos internos e conhecimento especializado. Sejam gerenciadas internamente ou terceirizadas, fortes medidas de segurança são essenciais para proteger as aplicações contra ameaças e vulnerabilidades cibernéticas em evolução