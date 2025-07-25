O que é o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC)?

O SDLC divide o desenvolvimento de software em fases distintas, repetíveis e interdependentes. Cada fase do SDLC tem seus próprios objetivos e resultados que orientam a próxima fase. Combinadas, as fases do SDLC formam um roteiro que ajuda as equipes de desenvolvimento a criar software que atenda às necessidades dos stakeholders, aos requisitos do projeto e às expectativas do cliente.
Há vários modelos de SDLC, e cada um aborda as fases do SDLC à sua maneira. Em alguns modelos, como o modelo cascata, as fases são concluídas sequencialmente. Em outros processos mais iterativos, como o ágil, as fases podem ser trabalhadas em paralelo.
O desenvolvimento de software envolve o equilíbrio de muitos fatores, como as necessidades dos stakeholders concorrentes, a disponibilidade de Recursos e o ambiente de TI mais amplo no qual o software se encaixa. O SDLC disponibiliza um framework para gerenciar e alinhar esses fatores, facilitando um processo de desenvolvimento mais simplificado.
O SDLC ajuda os stakeholders a estimar os custos e os prazos do projeto, identificar possíveis desafios e lidar com os fatores de risco no início do ciclo de vida de desenvolvimento. Também ajuda a medir o progresso do desenvolvimento, aprimorar a documentação e a transparência e alinhar melhor os projetos de software com as metas organizacionais.
Embora diversas equipes possam implementar a metodologia SDLC de maneiras diferentes, os profissionais concordam amplamente que o ciclo de vida de desenvolvimento de software tem sete fases principais.
Fase
Atividades principais
Entregas
1. Planejamento
Identificar o escopo, as metas e os requisitos do projeto
Plano inicial do projeto
2. Análise
Coletar e revisar dados sobre os requisitos do projeto
Documentação de requisitos totalmente detalhada
3. Projeto
Definir arquitetura do projeto
Software design document (SDD)
4. Programação
Escreva o código inicial
Protótipo de software funcional
5. Testes
Revise o programa e elimine bugs
Software refinado e otimizado
6. Implementação
Implementar o código no ambiente de produção
Software disponível para usuários finais
7. Manutenção
Correções e melhorias contínuas
Código atualizado e otimizado
Cada fase do SDLC compreende tarefas e objetivos distintos. Como um todo, as fases apresentam um roteiro padronizado para o desenvolvimento de software.
A fase de planejamento do projeto estabelece as metas e o escopo de um projeto de desenvolvimento de software.
A equipe de desenvolvimento de software começa fazendo um brainstorming de detalhes de alto nível do projeto. A equipe pode se concentrar em ideias como o problema ou caso de uso que o software resolverá, quem o usará e como o software pode interagir com outras aplicações e sistemas.
Os desenvolvedores também podem solicitar input de outras stakeholders, incluindo analistas de negócios, gerentes de linha de negócios e clientes internos e externos. Os desenvolvedores também podem usar ferramentas de pesquisa e codificação de IA generativa (gen AI) para ajudar a identificar requisitos ou experimentar novos recursos do produto.
De modo geral, a fase de planejamento visa identificar os objetivos do projeto e estabelecer o que ele não precisa, o que ajuda a evitar que ele se torne muito extenso.
A fase de planejamento geralmente produz um documento inicial de especificação de requisitos de software (SRS). O SRS detalha as funções do software, os recursos necessários, os riscos possíveis e o cronograma do projeto.
Durante a fase de análise, a equipe de desenvolvimento coleta e analisa informações sobre os requisitos do projeto. A análise permite que a equipe avance no trabalho iniciado na fase de planejamento, passando de uma ideia de alto nível para um plano de implementação prático.
Normalmente a análise envolve a coleta de requisitos do usuário, a realização de pesquisas de mercado e testes de viabilidade, a avaliação de protótipos e a alocação de recursos. As partes interessadas podem compartilhar dados sobre o desempenho organizacional e os clientes, insights de desenvolvimentos anteriores, requisitos de conformidade e segurança cibernética da empresa e os recursos de TI disponíveis.
Os desenvolvedores de software podem usar a IA generativa para processar todas essas informações. Por exemplo, as ferramentas de IA generativa podem ser capazes de identificar tendências no feedback ou sinalizar possíveis problemas de conformidade nas funcionalidades propostas.
No final da fase de análise, os gerentes de projeto e as equipes de desenvolvimento entendem completamente o escopo do projeto, suas especificações funcionais e técnicas e como organizar tarefas e fluxos de trabalho do projeto.
A fase de design envolve a definição da arquitetura do projeto. As etapas principais são descrever a navegação do software, as interfaces de usuário, o design do banco de dados e muito mais.
Os engenheiros de software revisam os requisitos para determinar a melhor maneira de construir o software desejado. Eles consideram como o software se encaixa no cenário existente de aplicativos e serviços de uma organização, tanto upstream quanto downstream, e quaisquer outras dependências que ele tenha.
A equipe de desenvolvimento também pode começar a lidar com preocupações cibersegurança durante a fase de design usando exercícios de modelagem de ameaças para identificar riscos potenciais para o software. Por exemplo, se o roubo de identidade for determinado como um risco significativo, a equipe sabe incorporar medidas de autenticação fortes no design.
Muitas novas aplicações de software usam uma arquitetura de microsserviços, uma abordagem nativa da nuvem na qual uma única aplicação é composta por muitos componentes ou serviços menores, vagamente acoplados e implementáveis de forma independente
Para ajudar a organizar o fluxo de desenvolvimento, os desenvolvedores de software podem usar um design modular. Módulos de software são unidades de código independentes que executam uma função específica. Esses módulos podem ser conectados para criar um software maior. O design modular permite que os desenvolvedores reutilizem módulos existentes e trabalhem em várias partes do software ao mesmo tempo, o que pode reduzir gargalos.
A fase de design geralmente culmina na criação de um protótipo inicial ou de vários protótipos, que podem ser mostrados aos stakeholders e aos usuários finais para solicitar feedback. A IA generativa pode ajudar a acelerar a criação de protótipos. Por exemplo, os desenvolvedores podem inserir projetos e requisitos funcionais detalhados em uma ferramenta de IA e fazer com que ela retorne um primeiro rascunho do código do software.
O trabalho da fase de design é reunido em um documento de design de software (SDD), que é repassado aos desenvolvedores como um roteiro a ser usado durante a codificação.
A fase de codificação, ou fase de desenvolvimento, é quando a equipe começa a escrever o código e construir o software, com base no SDD, SRS e outras diretrizes criadas durante as fases anteriores.
Esses documentos ajudam a orientar os desenvolvedores de software na escolha da linguagem de programação correta, como JavaTM ou C++, e ajudam os gerentes de projeto a dividir o projeto em tarefas de codificação menores e discretas.
Essa fase também envolve a criação de quaisquer sistemas ou interfaces adicionais necessários para que o software funcione adequadamente, como páginas da Web ou interfaces de programação de aplicativos (APIs).
Dependendo do modelo SDLC seguido, algumas equipes podem realizar avaliações de código e outros testes durante o estágio de desenvolvimento. Esses testes podem ajudar a identificar bugs e outras vulnerabilidades mais cedo no ciclo de vida de desenvolvimento do software.
Alguns desenvolvedores agora usam IA generativa para ajudar a escrever código, o que pode reduzir o tempo de desenvolvimento. Por exemplo, em “vibe programação,” os desenvolvedores descrevem o que querem que o software faça em texto simples, e a ferramenta de IA cria os trechos de código apropriados. Os desenvolvedores geralmente usam esse código como ponto de partida e o refinam ainda mais.
A fase de testes começa depois que a equipe de desenvolvimento criou uma peça funcional de software. Durante essa fase, a equipe procura oportunidades para eliminar bugs e aprimorar o produto final.
Uma equipe de garantia de qualidade pode realizar testes unitários, integration testing, testes de sistema, testes de aceitação e outros tipos de testes para garantir que todas as partes do software funcionem conforme o esperado. Esses testes ajudam a garantir que o software atenda aos requisitos do usuário e dos negócios e funcione no ambiente de TI mais amplo da organização.
Os testadores também examinam o software em busca de vulnerabilidades de segurança, identificam quando e como elas ocorrem e documentam as descobertas.
Os desenvolvedores usam os resultados do teste para corrigir bugs e implementar melhorias e, em seguida, enviam o software de volta para ser testado novamente.
As equipes de desenvolvimento de software geralmente usam métodos de teste de software manuais e automatizados. As ferramentas de IA podem simplificar grande parte do processo de teste, por exemplo, gerando casos de teste e analisando padrões em falhas de teste para descobrir as causas raiz.
Muitos modelos de SDLC usam testes contínuos. Essa abordagem significa que o teste não está limitado a uma única fase do SDLC. Em vez disso, o código é testado durante todo o processo de desenvolvimento de software.
Na fase de implementação, um software bem ajustado é implementado no ambiente de produção, onde os usuários podem acessá-lo.
O objetivo desta fase não é apenas colocar o software nas mãos dos usuários. Os desenvolvedores querem ter certeza de que os usuários entendem como usar o novo software e que ele pode ser implementado com o mínimo de interrupção na experiência do usuário ou nos fluxos de trabalho.
Os desenvolvedores podem implementar software em fases, como um lançamento beta, em que um grupo limitado de usuários testa uma versão inicial do software, antes de liberá-lo para o público. Essa abordagem permite que a equipe veja como o software funciona no mundo real antes de chegar à disponibilidade geral (GA). As equipes de software também podem criar manuais, realizar sessões de treinamento ou oferecer suporte no local para os usuários.
O SDLC não termina quando o software é implementado. A fase de manutenção envolve o trabalho pós-implantação que as equipes de software realizam para ajudar a garantir a operação contínua do software: promovendo atualizações e otimizações, fazendo alterações imprevistas, testando patches, lidar com novos casos de uso e eliminando quaisquer bugs encontrados pelos usuários.
A manutenção e o suporte contínuos são necessários para proteger a longevidade de qualquer software. Pense nisso como a manutenção de uma casa: com o tempo, pequenos pedaços serão usados mal ou quebrarão. Eles serão, por sua vez, substituídos e, esperamos, aprimorados.
Em alguns modelos de desenvolvimento, como os modelos de DevOps, as equipes de desenvolvimento (Dev) e de operações de TI (Ops) utilizam integração contínua e implementação contínua (CI/CD). O código é continuamente adicionado à base de código à medida que é escrito, testado continuamente e implementado automaticamente no ambiente de produção. Em DevOps, a manutenção é uma atividade contínua em vez de uma fase distinta.
Há muitos modelos diferentes de desenvolvimento de software. Alguns dos modelos SDLC mais populares são:
A escolha do modelo SDLC certo depende de vários fatores. Os requisitos do projeto estão claramente definidos ou provavelmente mudarão durante o processo de desenvolvimento? Qual é a complexidade do projeto? Qual é o nível de experiência da equipe de desenvolvimento? Responder a essas perguntas pode ajudar os stakeholders a escolher o modelo mais apropriado para um projeto.
O modelo em cascata é um modelo de desenvolvimento de software linear e sequencial no qual um estágio é concluído antes que o próximo seja iniciado. Ele oferece um processo estruturado e previsível que funciona para projetos bem definidos e estáveis, em que os stakeholders querem estar envolvidos apenas durante as avaliações dos principais marcos.
Este modelo não é muito flexível porque exige a conclusão de cada fase antes de iniciar uma nova. Isso pode tornar difícil e demorada a correção do trabalho em fases anteriores após a conclusão.
Embora o modelo cascata seja menos comum hoje do que no passado, ele é a base para muitos modelos SDLC subsequentes.
O modelo V, ou modelo em forma de V, é uma variação do modelo em cascata e às vezes é chamado de modelo de “verificação e validação”. No modelo V, cada fase do SDLC tem sua própria fase de teste complementar.
Testes frequentes ajudam a eliminar bugs logo no início, mas a estrutura linear torna o V (assim como o modelo cascata) menos flexível do que outras metodologias. No entanto, funciona bem para software com requisitos estáveis que requer testes frequentes.
O modelo ágil é executado em ciclos contínuos de desenvolvimento e melhoria — geralmente chamados de “sprints” — nos quais os desenvolvedores fazem e lançam regularmente pequenas mudanças incrementais. É adequado para projetos em que os clientes estão dispostos e são capazes de participar de discussões e avaliações frequentes do progresso.
O desenvolvimento ágil responde a solicitações ou requisitos que apresentam mudanças, permitindo que as equipes identifiquem problemas com mais facilidade durante o processo de desenvolvimento. Essa responsividade leva a um dos maiores benefícios do desenvolvimento ágil de software: as equipes de desenvolvimento podem lidar com problemas antes que eles se tornem questões maiores.
Variações da metodologia Ágil - às vezes conhecidas como "frameworks", definem funções na equipe de desenvolvimento para simplificar ainda mais o processo. Duas das estruturas ágeis mais comuns são scrum e kanban. (Para obter mais informações, consulte “SDLC, agile e scrum”.)
O modelo enxuto aplica princípios e práticas de fabricação ao desenvolvimento de software para reduzir o desperdício em todas as etapas do SDLC.
O Lean visa melhorar continuamente os processos de negócios durante o desenvolvimento. As equipes definem regularmente metas de curto prazo com altos padrões de garantia de qualidade em cada etapa do desenvolvimento.
Para reduzir o inchaço e acelerar o processo, o lean prioriza a iteração e ciclos de feedback mais rápidos. O modelo remove os processos burocráticos para a tomada de decisões e atrasa a implementação das decisões até que dados precisos estejam disponíveis.
No modelo iterativo, uma versão inicial do software — ou produto mínimo viável (MVP)— é criada rapidamente e, em seguida, melhorada rapidamente com versões sucessivas. O modelo se concentra em começar com um objetivo pequeno e, em seguida, construir software para fora a partir dele.
No modelo espiral, quatro fases — determinação de objetivos, análise de recursos e riscos, desenvolvimento e teste e planejamento para a próxima iteração — ocorrem em um ciclo repetitivo, daí o nome “espiral”.
Com a repetição regular dessas quatro fases, Há múltiplas oportunidades de correção, tornando este modelo ideal para projetos de alto risco ou complexos onde são esperadas mudanças frequentes.
O big bang é uma forma informal e não estruturada de desenvolvimento de software que não tem a definição rigorosa de modelos normalmente associados ao SDLC.
Assim como a teoria do big bang, esse modelo começa do nada — sem planejamento ou análise de requisitos. É considerado de alto risco, mas o modelo big bang pode funcionar bem para projetos pequenos, onde os parâmetros são autoexplicativos, tornando o planejamento e o gerenciamento detalhados desnecessários. Em vez disso, o Big Bang depende do feedback dos testadores e usuários para atualizações de software ad hoc durante o desenvolvimento.
Como o nome do modelo sugere, o desenvolvimento rápido de aplicações (RAD) depende de prototipagem rápida e feedback do usuário em vez de um longo período de planejamento. Essa estrutura permite que a equipe da RAD se adapte com rapidez às novas necessidades e solicitações dos usuários.
Embora seja semelhante ao desenvolvimento de software big bang, o RAD tende a acompanhar o progresso com mais regularidade e oferece oportunidades regulares para input de usuários e clientes. Essa estrutura adicional torna o RAD viável para projetos maiores e mais complexos.
DevOps é uma metodologia de desenvolvimento de software que combina e automatiza o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e operações de TI. O ciclo de vida do DevOps tem suas próprias etapas, semelhantes às etapas do SDLC. Mas o DevOps reconfigura as etapas do SDLC para criar um ciclo contínuo de desenvolvimento e aprimoramento de software.
Os princípios básicos de uma abordagem DevOps são colaboração, automação e integração contínua e entrega contínua (CI/CD). Como o DevOps lida com o processo completo de desenvolvimento de software, ele pode ser considerado um ciclo de vida de desenvolvimento de software por si só.
Mas o DevOps também é maior do que isso, abrangendo uma mudança cultural e organizacional em direção à responsabilidade compartilhada e à colaboração. Fundamentalmente, o DevOps não é um modelo único, mas uma combinação de práticas, ferramentas e filosofias culturais.
O DevOps lida com a rigidez do SDLC, tornando cada fase do processo de desenvolvimento de software contínua durante todo o projeto. Em vez de ser limitado a etapas discretas, planejamento, codificação, teste, implementação, manutenção e monitoramento continuam ao longo de todo o ciclo de vida de um produto. O resultado é um delivery pipeline no qual o software é aprimorado por meio de atualizações frequentes.
DevSecOps, também conhecido como “DevOps seguro”, integra testes de segurança automatizados e práticas de segurança ao modelo DevOps. Enquanto o desenvolvimento de software tradicional trata os testes de segurança como uma fase própria, o DevSecOps incorpora considerações de segurança em cada fase do SDLC.
Implementando testes de segurança como avaliações de código e testes de penetração, durante o ciclo de vida do desenvolvimento, as equipes podem evitar alguns atrasos decorrentes de fatores como vulnerabilidades identificadas tardiamente no processo. Eles podem lidar com problemas de gerenciamento de riscos mais cedo, criar programas mais seguros, acelerar a remediação de vulnerabilidades e fornecer software mais econômico.
O modelo ágil é um dos modelos SDLC mais populares porque enfatiza a colaboração, a entrega constante e o feedback do cliente. Essa metodologia iterativa divide grandes projetos em "sprints" com limite de tempo – tarefas menores com metas discretas destinadas a serem concluídas em prazos curtos. A ideia é manter a equipe orientada por funcionalidades durante o processo de desenvolvimento e permitir que as equipes identifiquem problemas rapidamente e respondam às mudanças nos requisitos do usuário.
Scrum é uma estrutura ágil de gerenciamento de projetos que algumas equipes de desenvolvimento aplicam ao seu processo de desenvolvimento de software. Seu nome vem do esporte, rúgbi. No rúgbi, scrummage é uma forma de reiniciar o jogo após a perda da posse da bola, que depende de uma comunicação clara entre os jogadores que atuam em uníssono. No framework ágil, o scrum pede aos membros da equipe que atuem como uma unidade coesiva que prioriza o trabalho em equipe e a colaboração aberta.
Na estrutura do scrum, as equipes de desenvolvimento são divididas em unidades menores, cada uma liderada por um “líder de scrum”. O líder de scrum se reporta ao proprietário do produto, que também atua como o ponto de contato entre as equipes de scrum. Cada equipe pequena assume propriedade total sobre sua tarefa atribuída em cada sprint. Essa propriedade permite que a equipe scrum seja adaptável e criativa sem precisar parar e esperar pelo feedback de outros interessados.
Kanban– que significa “placa” em japonês – é outra framework Ágil comum. Enquanto o scrum funciona em períodos fixos, o kanban tem um fluxo de trabalho constante. Todas as tarefas necessárias são mostradas visualmente em um quadro kanban, onde todos os membros da equipe podem ver o trabalho ainda sendo feito e priorizar as próximas etapas. A placa facilita a migração imediata dos membros da equipe para as próximas etapas enquanto cada tarefa é entregue.
O SDLC disponibiliza às equipes de desenvolvimento uma estrutura padronizada e um processo repetível, facilitando a criação uniforme de software de alta qualidade. Os benefícios do SDLC são:
O SDLC apresenta um mapa que ajuda as equipes a concluir projetos complexos de desenvolvimento de software dentro de prazos e estimativas de custo programados. Além disso, ele enfatiza os testes e a garantia de qualidade como parte do processo, aumentando a qualidade geral do produto e do código.
A estrutura do SDLC ajuda a otimizar projetos e eliminar suposições. Com uma documentação clara para orientar o progresso entre as fases, o SDLC pode reduzir o tempo de produção de software e aumentar a produtividade do desenvolvimento.
O SDLC pode ajudar as organizações a prever e gerenciar os riscos dos projetos. Em alguns modelos SDLC, a avaliação de risco é realizada continuamente durante todo o processo de desenvolvimento. As equipes de desenvolvimento podem identificar e mitigar riscos mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento de software, antes que pequenos problemas possam ficar maiores.
O SDLC promove a transparência por meio de documentação padronizada e linhas de comunicação abertas.
A maioria dos modelos SDLC tem processos definidos para informar os stakeholders sobre o que já foi realizado, o que precisa ser realizado e quais as responsabilidades pessoais. Munidos desse conhecimento, stakeholders podem entender o trabalho que lhes foi confiado e concluir suas próprias tarefas com mais eficiência.
A transparência do SDLC também pode promover uma maior colaboração. Os stakeholders podem se alinhar e comunicar abertamente sobre metas e pontos problemáticos. Em alguns modelos e metodologias, os membros da equipe são incentivados a formar grupos pequenos e altamente colaborativos para encontrar soluções criativas para problemas de desenvolvimento.
A estimativa dos custos gerais de desenvolvimento é uma parte importante do processo SDLC. Os stakeholders conhecem os recursos necessários para concluir o projeto antes do início do desenvolvimento. O planejamento dos requisitos de recursos com antecedência pode ajudar a reduzir os excessos e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.
O SDLC atua como um roteiro para planejar, desenvolver e testar software de forma rigorosa. Esse roteiro permite um ciclo de vida de desenvolvimento mais focado, o que pode ajudar a reduzir o excesso das funcionalidades, facilitar o uso do software e ajudar a garantir que o software se encaixe no cenário de TI existente da organização.
O software que foi exaustivamente testado também deve ter menos bugs quando implementado.
Aqui estão alguns dos desafios que podem complicar ou até mesmo comprometer a conclusão bem-sucedida dos projetos SDLC.
O aumento de escopo, quando os requisitos de um projeto expandem além do plano inicial, pode fazer com que as equipes de desenvolvimento de software estourem os orçamentos e gastem esforços extras para pouco benefício verdadeiro. Muitas vezes, esses requisitos adicionados não atendem ao propósito central do software e podem até atrapalhar a direção ideal de desenvolvimento.
Um impulso incessante em direção à perfeição também pode distorcer o escopo de um projeto. Algumas aplicações de software altamente confidenciais podem precisar ser quase perfeitas, mas para a maioria dos ciclos de vida de desenvolvimento de software, o perfeito é inimigo do bom. Uma versão funcional, se não perfeita, pode chegar ao mercado mais rapidamente e pode ser melhorada por meio de rodadas iterativas de manutenção pós-implementação.
Se uma equipe não conseguir analisar e entender completamente os requisitos do projeto antecipadamente, ela poderá passar por muitos ciclos de trabalho desperdiçados antes de descobrir as reais necessidades do software. Isso pode atrasar significativamente o lançamento e aumentar os custos do projeto.
Os testes de software podem representar quase 33% m dos custos de desenvolvimento de sistemas. Para acelerar a produção e reduzir custos, as organizações podem limitar os testes e pagar o preço mais tarde, quando bugs não identificados e problemas de desempenho causarem problemas significativos para os usuários finais.
O oposto também pode ser um problema: colocar o software em mais testes do que o necessário antes do lançamento. Com o objetivo de erradicar todos os bugs, as equipes de desenvolvimento podem acabar atrasando o lançamento de um software com várias rodadas de testes estranhos.
De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, os ataques à cadeia de suprimentos, em que os cibercriminosos visam estrategicamente fornecedores terceirizados para afetar várias organizações, estão aumentando.
Um vetor de ataque comum em fornecedores de software é sequestrar o processo de atualização de software para espalhar malware em vez de uma atualização legítima. Por exemplo, em 2020 a fornecedora de software SolarWinds foi hackeada e agentes mal-intencionados distribuíram malware para seus clientes sob o disfarce de uma atualização de software. O malware permitiu o acesso aos dados confidenciais de várias agências governamentais dos EUA usando os serviços da SolarWinds, incluindo os departamentos do tesouro, justiça e estado.
As equipes de desenvolvimento devem levar em consideração as medidas de segurança da aplicação durante a manutenção e as atualizações pós-implementação. Nas mãos erradas, esses processos podem se tornar armas devastadoras.
O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) relata que 35% das organizações em todos os setores estão usando inteligência artificial (IA) para auxiliar ou acelerar o desenvolvimento de software. No entanto, a incorporação de IA ao SDLC também pode representar alguns desafios.
Muitas equipes de desenvolvimento estão integrando ferramentas de IA generativa em todos os estágios do SDLC para alcançar mais do que apenas automação simples. Por exemplo, ferramentas de programação de IA generativa podem criar protótipos de software, gerar trechos de código reutilizáveis e ajudar os desenvolvedores a refinar o próprio código. Podem também ajudar a sinalizar e explicar erros no código e analisar dados de teste para identificar tendências e padrões no desempenho e falhas do software.
No entanto, com todas as promessas das ferramentas de IA, elas não estão isentas de riscos. As ferramentas de IA podem cometer erros e escrever código não otimizado. Se os desenvolvedores não fizerem avaliações cuidadosas de todo o código gerado pelas ferramentas de IA, essas ferramentas podem introduzir bugs de software caros que não são descobertos até muito mais tarde no ciclo de vida.
O equilíbrio entre qualidade e velocidade também pode ser um problema. Os desenvolvedores podem escrever código muito mais rápido com ferramentas de IA, possivelmente acelerando o SDLC. No entanto, garantir a qualidade dessas produções pode exigir supervisão e validação humanas significativas, o que pode possivelmente reverter essas economias de tempo. O dilema aqui é encontrar o equilíbrio certo entre a velocidade da IA e a manutenção de altos padrões de qualidade do software.
