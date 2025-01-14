O que é gerenciamento de produtos?

O gerenciamento de produtos é tanto uma posição quanto uma função implementada por gerentes de produtos que enfatizam a experiência do usuário e as demandas do mercado. É uma função que exige uma combinação de experiência de negócios, de administrativa e técnica. Ao contrário dos gerentes de projetos, que definem os fluxos de trabalho diários para a criação de um produto, os gerentes de produtos priorizam a visão geral e a estratégia de um produto específico.



Existem gerentes de produtos em todos os setores, supervisionando produtos obtidos por meio da fabricação física e do desenvolvimento de software e aplicativos.

Ao criar uma estratégia de produtos, os gerentes de produtos colaboram com equipes multifuncionais que incluem equipes de negócios, analistas, designers de UX, desenvolvedores, profissionais de marketing e equipes de vendas. Uma estratégia de gerenciamento de produtos inclui a realização de pesquisas de mercado, a criação de um roteiro de produtos, a coordenação de equipes de desenvolvimento e outros stakeholders relevantes e a incorporação do feedback dos clientes por meio de atualizações de produtos.

O gerenciamento de produtos prioriza a experiência do cliente e posiciona o feedback positivo do usuário como uma métrica principal para um produto bem-sucedido.