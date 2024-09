Em um estudo recente de S&P³, CFOs e CEOs relataram que 6% dos ganhos anuais foram afetados por eventos climáticos e meteorológicos extremos. As empresas devem levar em conta as mudanças climáticas nas tomadas de decisão, mas como fazer isso? Enter: The climate service.

A Climate Service, Inc. (TCS) (link fora do ibm.com) tem como missão integrar os dados climáticos à tomada de decisões financeiras. A plataforma TCS Climanomics ajuda as organizações a entender, quantificar e mitigar os riscos climáticos para criar resiliência e reduzir perdas financeiras. Com demandas urgentes e crescentes do mercado, a TCS escolheu embarcar em uma experiência com a IBM Garage™ e adotou a plataforma de nuvem de código aberto da IBM que acelera a expansão da plataforma Climanomics.

¹ Balanço de Desastres Naturais do Munich RE 2019 (link fora do ibm.com)

² Relatório de Catástrofes da Aon (link fora do ibm.com)

³ Estudo da S&P Global Ratings (link fora do ibm.com)