Embora organizações individuais possam usar modelos ligeiramente diferentes, e certamente não exista uma estratégia universal para garantir a comercialização bem-sucedida de uma ideia, há sete etapas comuns no processo de desenvolvimento de produto.

Normalmente, essas etapas devem ser realizadas por uma equipe de desenvolvimento dedicada ou por meio de uma parceria de desenvolvimento de produto com uma consultoria especializada. O objetivo é sistematizar o processo de desenvolvimento, desde a criação de ideias até o lançamento, estabelecendo marcos críticos e permitindo a colaboração entre departamentos, além da revisão de vários stakeholders. Os sete estágios do desenvolvimento de produto são:

1. Geração de ideias

Priorizando os objetivos estratégicos de longo prazo e as competências principais definidas, a empresa deve gerar novas iniciativas, ideias de produto ou recursos de produto. Durante esta fase, os esforços colaborativos devem se concentrar na criação e iteração de ideias. Considerando as necessidades dos clientes e os pontos fortes da empresa, a equipe de produto gera conceitos de produto. Com base em contribuições de vários departamentos e líderes empresariais, essas ideias são então filtradas para garantir que apenas aquelas mais alinhadas aos objetivos da organização avancem.

2. Pesquisa

Nesta fase, a nova ideia de produto é colocada no contexto do mercado atual. As empresas podem realizar pesquisas de mercado relacionadas à nova linha de produtos ou recursos, solicitar feedback dos clientes ou envolver grupos de foco. Durante este processo, a empresa deve investigar extensivamente produtos similares e avaliar a vantagem competitiva da nova ideia sobre outras ofertas para prever uma participação de mercado futura precisa. Todo esse esforço culmina na validação da nova ideia, ajudando os líderes empresariais a identificar como o produto irá performar.

3. Planejamento

Após a validação da ideia, começa a fase de planejamento do processo de desenvolvimento de produto. Isso provavelmente envolverá colaboração entre a equipe de design de produto, gerenciamento de projetos, vendas e outros departamentos, à medida que a empresa cria um roteiro detalhado de como o novo produto será construído e implementado. Isso pode incluir planos para integrar a nova ideia a produtos existentes ou estruturas de negócios atuais. Dependendo do produto, essa fase também pode envolver a modelagem e o wireframing, bem como o cálculo do preço dos materiais ou do espaço no servidor.

4. Protótipo

O protótipo é uma etapa crucial no processo de desenvolvimento de produto. Muitas vezes, as empresas constroem vários protótipos e fazem mudanças significativas nos planos originais ao montar um modelo do produto final. Às vezes, pode ser necessário construir algumas variações com diferentes funcionalidades, materiais ou recursos.

O objetivo final deve ser criar o que é chamado de produto mínimo viável (MVP). O MVP é a versão mais básica do novo produto, sem a maioria das integrações ou recursos extensivos que podem ser adicionados ao longo do tempo. Este será o modelo para a obtenção de materiais e fornecedores para a produção em massa. Em aplicações de software, pode ser importante testar o protótipo com usuários finais para garantir uma experiência de usuário adequada.

5. Sourcing e fabricação

Durante esta fase, a empresa reúne materiais e contrata parceiros, se aplicável, para criar um plano detalhado de produção. Dependendo do escopo e da natureza do produto, isso pode ser tão simples quanto contratar engenheiros adicionais ou tão complexo quanto implementar novos processos de cadeia de suprimentos em toda a organização.

Aqui, a equipe de gerenciamento de produto se torna cada vez mais importante, pois a aquisição de materiais pode exigir extensa colaboração entre fornecedores e múltiplos processos. No caso de necessidades complexas de sourcing e manufatura globais, a empresa pode optar por usar software ou bancos de dados especificamente desenvolvidos para essa tarefa.

6. Custeio

Durante esta fase final antes do lançamento, a empresa deve calcular o custo total de seu produto ao longo de um ciclo de vida predefinido para verificar o preço de varejo e a margem bruta da nova iniciativa. A consideração detalhada do valor para o negócio, valor para o cliente e valor do produto deve ajudar a orientar e simplificar a fase de custeio, pois facilita uma estimativa precisa do retorno sobre o investimento.

7. Comercialização

Após um longo processo de design, chega o momento do lançamento do produto. Antes do lançamento e durante o processo de planejamento, uma estratégia de marketing terá sido desenvolvida para garantir que o público-alvo tenha acesso ao novo produto e que os canais de distribuição adequados tenham sido engajados.