O que é desenvolvimento de produto?

A mudança da ideia do produto para a entrada no mercado acontece durante os estágios de desenvolvimento do produto. Quantos estágios existem e como eles são definidos variam dependendo da fonte que você consultar ou do modelo que você segue. Em seu livro Marketing Management, os professores de marketing Philip Kohler e Kevin Lane Keller listam oito estágios do novo processo de desenvolvimento de produto, enquanto várias empresas contam com apenas quatro e nove.

Um plano de desenvolvimento de produto conhecido como roteiro do produto geralmente descreve exatamente qual processo de desenvolvimento e quais etapas a equipe de desenvolvimento de produto seguirá. As etapas comuns do desenvolvimento de produto incluem: