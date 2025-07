O que é um Scaled Agile Framework (SAFe)?

Basicamente, é um modelo para alinhar equipes multifuncionais por trás de metas compartilhadas para ajudar organizações (especialmente grandes empresas com portfólios de produtos complexos) a entrar no mercado mais rapidamente com produtos melhores.



O SAFe integra as metodologias Lean, Ágil, DevOps e pensamento sistêmico em um modelo único e escalável. Ele é construído em torno de sete competências essenciais de agilidade de negócios:

Liderança Lean-Ágil

Agilidade técnica e da equipe

Entrega ágil de produtos

Entrega de soluções empresariais

Gerenciamento Lean de portfólios

Agilidade organizacional

Cultura de aprendizado contínuo

O SAFe foi criado por Dean Leffingwell em 2011 para lidar com as limitações da entrega de software por meio de processos tradicionais de gerenciamento de projetos. O objetivo de Leffingwell era melhorar a velocidade, a qualidade e o foco no cliente do desenvolvimento de software em grande escala. As organizações precisavam de um método que lhes permitisse responder às mudanças nas condições do mercado de forma mais rápida, e o SAFe foi projetado para preencher essa lacuna.

O SAFe está agora em sua sexta iteração e oferece quatro configurações para atender a organizações com tamanhos, estruturas e necessidades de negócios variados: Essential SAFe, Large Solution SAFe, Portfolio SAFe e SAFe completo.

Leffingwell também é cofundador da Scaled Agile Inc., que gerencia o sistema SAFe e oferece treinamento e outros recursos úteis para aprender sobre o SAFe e implementá-lo. De acordo com a Scaled Ágil Inc., o SAFe é atualmente praticado em mais de 20.000 empresas em todo o mundo.