Os testes de software chegaram junto com o desenvolvimento do software, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial. O cientista da computação Tom Kilburn é creditado por escrever o primeiro software, que estreou em 21 de junho de 1948 na University of Manchester, na Inglaterra. Ele realizou cálculos matemáticos usando instruções de código de máquina.

A depuração era o principal método de testes na época e assim permaneceu pelas duas décadas seguintes. Na década de 1980, as equipes de desenvolvimento olharam além de isolar e corrigir bugs de software para testar aplicações em configurações do mundo real. Isso preparou o cenário para uma visão mais ampla dos testes, que englobava um processo de garantia de qualidade que fazia parte do ciclo de vida do desenvolvimento de software.