Assim como muitas outras práticas e soluções de operações de TI (ITOps), as ferramentas de APM mudaram significativamente com a proliferação da inteligência artificial (IA) e a evolução da computação em nuvem.

O método de amostragem periódica das ferramentas tradicionais de APM atendia bem ao gerenciamento de aplicativos monolíticos e aplicações distribuídas tradicionais (em que o lançamento de novos códigos é periódico e fluxos de trabalho, dependências, servidores e recursos associados são conhecidos ou simples de rastrear).

Mas, atualmente, à medida que as empresas adotam práticas modernas de desenvolvimento de aplicações e tecnologias nativas da nuvem (como metodologias ágeis e DevOps, microsserviços, contêineres Docker, Kubernetes e funções serverless), as empresas implementam novos componentes de aplicações com tanta frequência, em tantos idiomas e ambientes diferentes, que não podem mais depender de estratégias de monitoramento tradicionais.

Além disso, as técnicas tradicionais de APM monitoram a execução do código para diagnosticar problemas. Mas as aplicações SaaS baseadas em nuvem de hoje abrangem milhões de linhas de código, frequentemente distribuídas em contêineres.

É por isso que as principais ferramentas de APM utilizam instrumentos de monitoramento de ponta que permitem a full-stack observability e contam com tecnologias de IA e aprendizado de máquina (ML) para correlacionar e analisar dados em tempo real.

As ferramentas APM orientadas por IA podem operar em ambientes de TI complexos e distribuídos, implementando algoritmos de IA que rapidamente analisam grandes volumes de dados de desempenho, correlacionam esses dados com informações contextuais e identificam a causa raiz dos problemas de desempenho.

Os sistemas APM modernos também utilizam modelos de ML para gerar análises preditivas de dados e prever tendências de desempenho. E com recursos de processamento de linguagem natural (NLP), o software APM pode analisar dados de desempenho de forma metódica e oferecer às equipes insights em linguagem simples.

As tecnologias de IA não estão isentas de desafios; explicabilidade, privacidade e segurança de dados são preocupações comuns em ferramentas de TI baseadas em IA. No entanto, o software de APM orientado por IA pode acelerar significativamente o monitoramento e a resolução de problemas, ajudando as empresas a tomar decisões mais inteligentes e proativas sobre seus portfólios de aplicações.