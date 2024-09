Monitoramento do usuário real registra a interação do usuário real com um aplicativo, página da Web ou serviço. Esse tipo de monitoramento pode fornecer às equipes de TI visibilidade sobre o comportamento do usuário, bem como os tempos de carregamento da página, a taxa de rejeição, o número de usuários que saem do site imediatamente após acessar uma página, as principais páginas ou aplicativos usados e se alguma parte do processo de negócios não está funcionando como esperado. O monitoramento de usuários reais aproveita o código JavaScript para acionar a coleta de dados com base em métricas definidas.

Uma vantagem do monitoramento de usuários reais é que as organizações estão lidando com dados reais de usuários reais. Em comparação com o monitoramento sintético, o monitoramento de usuários reais pode oferecer uma representação mais precisa da jornada do usuário.Por outro lado, devido ao fato deste método utilizar dados em tempo real, as organizações frequentemente reagem a problemas após o acontecido, em vez de implementar soluções proativas que abordem problemas hipotéticos destacados nos testes de monitoramento sintético.