Hoje, as ferramentas de APM estão utilizando a observabilidade e a IA em diferentes níveis. Algumas estão combinando o monitoramento de desempenho de aplicativos tradicional com a IA para automatizar o descobrimento de caminhos de transação em mudança e dependências de aplicativos. Outras estão combinando a observabilidade com a IA para determinar automaticamente linhas de base de desempenho e filtrar sinais, ou insights acionáveis, do 'ruído' dos dados de gerenciamento de operações de TI (ITOM). O analista do setor da Gartner descobre que organizações podem obter uma "redução de ruído de 60% no ITOM por meio do uso de ferramentas aprimoradas por IA".

O objetivo final e o futuro do APM e das operações de TI é combinar a observabilidade com a inteligência artificial para operações de TI, ou AIOps, para criar uma estrutura com capacidade de recuperação automática e de auto-otimização. Juntos, o fluxo constante de telemetria da observabilidade em tempo real e o aprendizado de máquina e automação AIOps podem prever problemas de desempenho de aplicativos com base nos resultados do sistema, resolvê-los antes que eles afetem a experiência do usuário ou as operações e até mesmo tomar ações para otimizar o desempenho do aplicativo, tudo sem intervenção de gerenciamento.