Com uma compreensão dos diferentes tipos de monitoramento de aplicações, é mais fácil implementar as melhores práticas que ajudam a atingir as metas de desempenho e manter a integridade do seu ambiente de TI. Lembre-se destas principais práticas ao configurar ou revisar seu sistema de monitoramento de aplicações:

Defina metas de desempenho claras

Defina metas claras de desempenho que possam ser medidas em relação a métricas e KPIs quantificáveis. Depois de definidas as metas, deve haver um plano para atingi-las, que inclua monitoramento regular e análise dos dados de desempenho para avaliar o progresso.

Se você ainda está trabalhando na definição de suas metas de desempenho, considere os padrões do setor, por exemplo, para utilização de recursos ou tempo de inatividade, bem como as expectativas do usuário final, para ajudar a determinar o que constitui um desempenho ruim, aceitável ou excelente no contexto do seu negócio.

Monitore as métricas apropriadas

A quantidade de dados disponíveis pode ser absurda e decidir quais métricas monitorar pode ser confuso. Saber quais métricas são mais relevantes para seus objetivos ajudará você a se concentrar nas informações mais valiosas e a filtrar boa parte das informações irrelevantes. As métricas comuns críticas para a identificação de problemas de desempenho incluem:

Uso de CPU

Taxas de erros

Tempos de resposta

Taxas de solicitação

Dados/feedback da experiência do usuário

Configure alertas e notificações personalizados

É fundamental definir alertas e notificações personalizadas com base nos limites de desempenho estabelecidos para sua organização e seus SLAs. Geralmente, não há uma solução única para todos, e você deve considerar fatores como tráfego de usuários, tempos de resposta e taxas de erro no que diz respeito à sua empresa.

Com alertas e notificações personalizados, quando surge um problema, um membro relevante da equipe é notificado e pode examinar e resolver o problema antes que ele afete a experiência do usuário final. Muitas plataformas também habilitam a remediação automatizada. A chave aqui é estabelecer um sistema adaptado especificamente às suas necessidades, que possa alertar suas equipes quase em tempo real para evitar que os problemas se agravem. Você deve ter alguns aspectos em mente ao configurar seu sistema para garantir que ele funcione de forma eficaz:

Evite a fadiga de alertas: é importante que as equipes sejam notificadas rapidamente sobre quaisquer possíveis problemas, mas muitos alertas causarão fadiga de alertas e farão com que os alertas importantes se percam em meio a tantos ruídos. Defina cuidadosamente quais situações são críticas o suficiente para justificar um alerta e considere agrupar alertas relacionados em uma única notificação, quando possível. É importante que os alertas sejam acompanhados por informações contextuais que ajudem as equipes a resolver o problema rapidamente.

é importante que as equipes sejam notificadas rapidamente sobre quaisquer possíveis problemas, mas muitos alertas causarão fadiga de alertas e farão com que os alertas importantes se percam em meio a tantos ruídos. Defina cuidadosamente quais situações são críticas o suficiente para justificar um alerta e considere agrupar alertas relacionados em uma única notificação, quando possível. É importante que os alertas sejam acompanhados por informações contextuais que ajudem as equipes a resolver o problema rapidamente. Defina um processo: certifique-se de que haja um processo claro e conciso para o encaminhamento rápido e adequado de questões críticas e que esse processo seja comunicado a todas as partes relevantes.

certifique-se de que haja um processo claro e conciso para o encaminhamento rápido e adequado de questões críticas e que esse processo seja comunicado a todas as partes relevantes. Simplifique as notificações: é provável que seus funcionários já estejam trabalhando em várias plataformas: e-mail, Slack, software de gerenciamento de projetos etc. Explore a possibilidade de os usuários receberem notificações onde já trabalham; é possível integrar alertas aos canais colaborativos atualmente em uso e evitar que suas equipes precisem adotar outra plataforma?

é provável que seus funcionários já estejam trabalhando em várias plataformas: e-mail, Slack, software de gerenciamento de projetos etc. Explore a possibilidade de os usuários receberem notificações onde já trabalham; é possível integrar alertas aos canais colaborativos atualmente em uso e evitar que suas equipes precisem adotar outra plataforma? Revise e refine: os SLAs e as tecnologias mudam, e seu negócio está em constante evolução. É importante revisar os sistemas de alerta de acordo com a necessidade do seu negócio, ajustar seus métodos e incorporar novos recursos, conforme necessário.

Crie com a segurança e a conformidade em mente

Manter a segurança das suas aplicações de software e garantir que você cumpra os requisitos de conformidade relevantes deve ser uma prioridade máxima na sua estratégia de monitoramento. Ao planejar sua estratégia, considere os requisitos do seu negócio e quais ferramentas, como a criptografia ou controles de acesso à rede/de usuário, serão necessárias para atender a esses requisitos.

Alguns setores têm padrões regulatórios e de conformidade rigorosos, e um sistema de monitoramento corretamente configurado é uma maneira eficiente de demonstrar aos auditores que sua empresa possui um processo consistente para manutenção da conformidade, juntamente com a documentação para comprová-la.

Como as violações de dados podem ter enormes repercussões financeiras e de reputação, você deve se certificar de que sua solução de monitoramento não apenas monitore o desempenho, mas também se concentre na segurança. Além de estabelecer sistemas de segurança, como firewalls e controles de acesso robustos, você deve se certificar de que o software de monitoramento rastreie itens como tráfego de rede, atividade do usuário e logs do sistema. Esse monitoramento permite que você identifique anomalias e possíveis incidentes de segurança e mitigue o impacto de uma violação de segurança.

Aproveite a automação

Os ambientes modernos geralmente são muito complexos para serem monitorados de forma manual com eficiência. Para manter a competitividade, procure tirar proveito das ferramentas de APM que utilizam a automação. Por exemplo, uma solução de monitoramento de aplicações que analisa logs automaticamente, executa análises de causa-raiz automaticamente e oferece sugestões de remediação ao gerar alertas, ou ajusta automaticamente a alocação de recursos para se ajustar às quedas ou picos na demanda, pode ajudar você a economizar tempo e dinheiro.

Devido ao volume e à amplitude das informações que podem ser analisadas por meio de processos automatizados e à profundidade da visão que pode ser fornecida, o uso da automação no monitoramento da sua aplicação pode ajudar você a obter uma compreensão mais forte e abrangente do seu ambiente e ajudar a acelerar a inovação.