Recursos

Mapa de infraestrutura O mapa de infraestrutura do Instana fornece uma visão geral de todos os sistemas monitorados, o que permite visualizar facilmente todos os aspectos da infraestrutura do aplicativo. Cada bloco dentro dos pilares representa os componentes do software em execução nesse sistema e mudará a cor para refletir quaisquer incidentes, eventos ou alterações.

Tabela comparativa A tabela de comparação facilita a identificação rápida de componentes de aplicativos críticos para o desempenho de aplicativos ou serviços. Classifique por métricas, como uso da CPU ou consumo de memória, e compare métricas ao longo do tempo para discernir facilmente se novas alterações ou implantações estão melhorando ou degradando o desempenho.