O que é monitoramento de infraestrutura?

Ao contrário da coleta baseada em agente, o método sem agente dispensa a instalação de um software específico no host. Ele se baseia em protocolos nativos, como Windows Management Instrumentation, Simple Network Management Protocol, Secure Shell e NetFlow, para coletar e enviar dados do sistema à solução de monitoração da infraestrutura. Muitas vezes, essa é a única opção para hardwares especializados nos quais não é possível instalar um agente, como roteadores, switches e balanceadores de carga. Esse método também atende a sistemas antigos e equipamentos com baixa capacidade de recursos.

Um benefício da coleta sem agente é que ela funciona em diferentes sistemas operacionais e plataformas, desde que haja suporte para os protocolos ou APIs (interfaces de programação de aplicativos) necessários. Isso a torna mais versátil em ambientes heterogêneos.

O método sem agentes também reduz o impacto no desempenho. Como o monitoramento sem agentes não exige a execução de agentes de software em sistemas individuais, não há consumo adicional de recursos nem impacto no desempenho dos sistemas monitorados.

Os recursos de monitoramento sem agentes recorrem aos dados expostos por meio de protocolos de rede ou APIs. Portanto, os dados disponíveis podem ser limitados em comparação com a coleta baseada em agentes, pois nem todas as métricas em nível de sistema ou dados específicos de aplicações podem ser acessados por meio desses métodos. Além disso, o método sem agentes é muito dependente da rede e provavelmente falhará se a rede ficar offline.

Com as arquiteturas complexas e modernas de hoje em dia, os métodos de coleta com agentes e sem agentes são usados. As principais soluções de monitoramento da infraestrutura são capazes de gerenciar os métodos de coleta sem agentes e com agentes de forma centralizada.