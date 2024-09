Um desempenho abaixo do ideal do banco de dados pode retardar suas aplicações e até mesmo causar interrupções, resultando não apenas em uma experiência ruim para o usuário final, mas também em uma grande perda de receita e reputação. Para manter uma infraestrutura de aplicativos de alto desempenho, você precisa de ferramentas de monitoramento de banco de dados projetadas para detectar e corrigir de forma proativa problemas de desempenho de banco de dados em ambientes de aplicativos modernos.

O monitoramento de banco de dados com o IBM Instana Observability ajuda você a otimizar o desempenho do banco de dados usando métricas importantes para detectar e resolver gargalos automaticamente, como consultas caras ou lentas. Com observabilidade do banco de dados em tempo real, você pode identificar as consultas problemáticas em seu fluxo e ter acesso a todos os dados de rastreamento e métricas necessários para garantir que suas aplicações essenciais estejam sempre funcionando da melhor maneira possível.