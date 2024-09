Para atender às demandas de inovação, o Enento precisava divergir de sua infraestrutura legada. A empresa iniciou dois fluxos de trabalho relacionados, mas distintos:

Modernizar os sistemas existentes no local, migrando-os para o Red Hat® JBoss® Enterprise Application Platform (JBoss EAP)

Ir para a nuvem nativa para todos os novos serviços, construindo-os com microsserviços em contêineres em execução no Docker e na plataforma de contêineres Red Hat OpenShift®

Com essa mudança na estratégia, a equipe de desenvolvimento e operações do Enento conseguiu construir e implementar software em um ritmo mais rápido. Mas, como os ambientes conteinerizados introduzem complexidade, com mais componentes e serviços do que qualquer equipe poderia acompanhar, a equipe precisava encontrar uma maneira confiável de manter a qualidade dos serviços.