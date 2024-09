No Instana, nosso compromisso com a privacidade e a segurança nos levou a concluir nossos requisitos SOC 2 e auditar com sucesso. Com esta certificação você fica tranquilo, sabendo que houve uma revisão independente e completa da segurança do Instana que verificou a adequação no desenho dos controles quanto à disponibilidade, integridade do processamento e confidencialidade do serviço.