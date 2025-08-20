O que é arquitetura de nuvem híbrida?

A abordagem atual de computação em nuvem híbrida envolve uma plataforma unificada para descobrir, operar e gerenciar dados e recursos locais, privados e públicos em nuvem. Uma combinação de plataformas e ferramentas de nuvem híbrida unifica as funções de computação, armazenamento, análise de banco de dados de rede e segurança para oferecer consistência e confiabilidade em todo o cenário diversificado de nuvem híbrida.

Plataformas comuns de nuvem híbrida com hardware, software e serviços pré-configurados incluem AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud e Red Hat OpenShift. Cada plataforma geralmente incorpora tecnologias de nuvem padrão como Kubernetes para orquestrar serviços baseados em contêineres e outros recursos baseados em software. Essas ferramentas de gerenciamento unificado para monitorar, alocar e gerenciar esses recursos a partir de um único ponto de acesso proporcionam uma estratégia de gerenciamento de TI e de rede usada para consolidar várias ferramentas de monitoramento e feeds de dados em uma única interface.

Aqui está um resumo das funções críticas associadas a uma plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida:

Gerenciamento de recursos: as ferramentas de serviço gerenciadas em nuvem híbrida ajudam os stakeholders a alocar e realocar recursos em ambientes locais e na nuvem com base nos requisitos da aplicação. Por exemplo, uma organização como uma instituição financeira pode usar uma nuvem privada para manter as informações confidenciais dos clientes e usar a nuvem pública para testar novas aplicações, como uma aplicação bancária móvel.

Orquestração de carga de trabalho: as arquiteturas da nuvem híbrida usam ferramentas de orquestração de contêiner (por exemplo, Kubernetes ou Docker Swarm) para automatizar as cargas de trabalho em contêineres. Essas tecnologias ajudam os desenvolvedores a implementar, executar e sincronizar rapidamente seus contêineres em clusters de servidores em diferentes locais. Elas também aumentam a escalabilidade da carga de trabalho em contêineres, o que significa que a equipe de DevOps e outras equipes podem adicionar automaticamente os clusters do Kubernetes que executam a aplicação em contêineres conforme necessário, resultando em menos tempo de inatividade e desempenho ideal.

Integração de dados: os ambientes híbridos reúnem e processam dados de várias fontes diferentes, o que exige a integração de dados–o processo de combinar dados de vários sistemas de origem para criar uma visão unificada.

As soluções de gerenciamento de dados para a nuvem híbrida incluem plataformas de software de análise de dados que coletam, organizam e analisam dados usando inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina. Muitas dessas ferramentas de integração de dados incorporam o conceito de design de uma malha de dados, que opera sobre as diversas tecnologias em um ambiente híbrido, combinando dados de vários sistemas de origem para criar uma visão unificada.

Governança de dados: as ferramentas de governança de dados fornecem outra camada de tecnologia na arquitetura de nuvem híbrida para que as organizações criem e mantenham políticas e protocolos que descrevam como seus dados devem ser armazenados, gerenciados e usados de acordo com os padrões regulatórios e de conformidade.

Segurança: a segurança da nuvem híbrida envolve as tecnologias e melhores práticas usadas para proteger as informações confidenciais de uma organização em um ambiente em que os dados e aplicações fluem por uma combinação de plataformas locais, nuvem privada e nuvem pública. A camada de segurança da arquitetura de nuvem híbrida envolve controles técnicos como criptografia, autenticação de rede e software de gerenciamento: