A orquestração da carga de trabalho é vital em nosso mundo moderno, onde automatizar o gerenciamento de microsserviços de aplicações é mais importante do que nunca. Mas há um forte debate sobre se o Docker Swarm ou o Kubernetes é uma escolha melhor para essa orquestração. Vamos reservar um momento para explorar as semelhanças e diferenças entre o Docker Swarm e o Kubernetes e ver como escolher a opção certa para seu ambiente.
Em resumo, contêineres são uma forma padrão de empacotar aplicativos e todas as suas dependências para que você possa migrar os aplicativos entre ambientes de tempo de execução sem dificuldades. Ao empacotar o código, as dependências e as configurações de um aplicativo em um bloco de construção fácil de usar, os contêineres permitem que você tome medidas importantes para reduzir o tempo de implementação e melhorar a confiabilidade da aplicação.
Em aplicações corporativas, o número de contêineres pode crescer rapidamente para um número incontrolável. Para usar seus contêineres de forma mais eficaz, você precisará orquestrar suas aplicações em contêineres, e é aí que entram o Kubernetes e o Docker Swarm.
Kubernetes é uma plataforma portátil e de código aberto para gerenciar contêineres, suas complexas cargas de trabalho de produção e escalabilidade. Com o Kubernetes, os desenvolvedores e as equipes de DevOps podem programar, implementar, gerenciar e descobrir aplicativos altamente disponíveis usando a flexibilidade dos clusters. Um cluster do Kubernetes é composto por hosts de computação chamados nós de trabalho. Esses nós são gerenciados por um mestre do Kubernetes que controla e monitora todos os Recursos no cluster. Um nó pode ser uma máquina virtual (VM) ou uma máquina física, bare metal.
Nos primeiros dias do Kubernetes, os colaboradores da comunidade aproveitavam seu conhecimento de criação e execução de ferramentas internas, como Borg e Omega, dois sistemas de gerenciamento de cluster. Com o advento da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) em parceria com a Linux Foundation, a comunidade adotou o Open Governance para Kubernetes, um conjunto de regras para clusters Kubernetes que ajudam as equipes a operar em escala. A IBM, como membro fundador da CNCF, contribui ativamente para os projetos nativos da nuvem da CNCF, juntamente com outras empresas como Google, Red Hat, Microsoft e Amazon.
O Docker Swarm é outra plataforma de orquestração de contêineres de código aberto que já existe há algum tempo. O Swarm (ou, mais precisamente, o modo swarm ) é a compatibilidade nativa do Docker para orquestrar clusters de Docker engenhos. Um cluster do Swarm consiste em nós de gerenciamento Swarm implementados no Docker Engine (que orquestram e gerenciam o cluster) e nós de trabalho (que são direcionados para executar tarefas pelos nós de gerenciamento).
Não querendo confundir muito, mas o Docker Enterprise Edition agora também é compatível com o Kubernetes.
Agora que já abordamos as vantagens e desafios, vamos analisar as semelhanças e diferenças entre Kubernetes e Docker Swarm. Ambas as plataformas permitem gerenciar contêineres e dimensionar a implementação de aplicação. Suas diferenças são uma questão de complexidade. O Kubernetes oferece um meio eficiente de gerenciamento de contêineres que é ótimo para aplicações de alta demanda com configuração complexa, enquanto o Docker Swarm foi projetado para facilitar o uso, tornando-o uma boa escolha para aplicações simples que são rápidas de implementar e fáceis de gerenciar.
Aqui estão algumas diferenças detalhadas entre Docker Swarm e Kubernetes:
Devido à complexidade do Kubernetes, o Docker Swarm é mais fácil de instalar e configurar.
O Kubernetes oferece escalabilidade completo com base no tráfego, enquanto o Docker Swarm enfatiza a escalabilidade rápida.
O Docker Swarm tem balanceamento de carga automático, enquanto o Kubernetes não tem. No entanto, um balanceador de carga externo pode ser facilmente integrado por meio de ferramentas de terceiros no Kubernetes.
Ambas as ferramentas fornecem um alto nível de disponibilidade.
Como a maioria das decisões de plataforma, a ferramenta certa depende das necessidades de sua organização.
O Kubernetes tem adoção generalizada e uma grande comunidade ao seu lado. Ela é compatível com todos os principais provedores de nuvem e em ofertas do tipo "faça você mesmo", como o Docker Enterprise Edition. É mais poderoso, personalizável e flexível, o que vem ao custo de uma curva de aprendizado inicial mais íngreme. Requer uma equipe experiente e capaz de executá-lo; no entanto, as empresas também estão optando por usar um provedor de serviços gerenciados para simplificar as responsabilidades de gerenciamento de código aberto e permitir que elas se concentrem na criação de aplicações.
A vantagem do Docker Swarm está na familiaridade e na ênfase na facilidade de uso. Ele é implementado com o Docker Engine e está prontamente disponível em seu ambiente. Como resultado, o Swarm é mais fácil de começar e pode ser mais ideal para cargas de trabalho menores.
