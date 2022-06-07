Tags
Docker Swarm versus Kubernetes: uma comparação

Docker Swarm versus Kubernetes: qual dessas ferramentas de orquestração de contêineres é ideal para você?

A orquestração da carga de trabalho é vital em nosso mundo moderno, onde automatizar o gerenciamento de microsserviços de aplicações é mais importante do que nunca. Mas há um forte debate sobre se o Docker Swarm ou o Kubernetes é uma escolha melhor para essa orquestração. Vamos reservar um momento para explorar as semelhanças e diferenças entre o Docker Swarm e o Kubernetes e ver como escolher a opção certa para seu ambiente.

     

    O que são contêineres?

    Em resumo, contêineres são uma forma padrão de empacotar aplicativos e todas as suas dependências para que você possa migrar os aplicativos entre ambientes de tempo de execução sem dificuldades. Ao empacotar o código, as dependências e as configurações de um aplicativo em um bloco de construção fácil de usar, os contêineres permitem que você tome medidas importantes para reduzir o tempo de implementação e melhorar a confiabilidade da aplicação.

    Em aplicações corporativas, o número de contêineres pode crescer rapidamente para um número incontrolável. Para usar seus contêineres de forma mais eficaz, você precisará orquestrar suas aplicações em contêineres, e é aí que entram o Kubernetes e o Docker  Swarm.

    O que é o Kubernetes?

    Kubernetes é uma plataforma portátil e de código aberto para gerenciar contêineres, suas complexas cargas de trabalho de produção e escalabilidade. Com o Kubernetes, os desenvolvedores e as equipes de DevOps podem programar, implementar, gerenciar e descobrir aplicativos altamente disponíveis usando a flexibilidade dos clusters. Um cluster do Kubernetes é composto por hosts de computação chamados nós de trabalho. Esses nós são gerenciados por um mestre do Kubernetes que controla e monitora todos os Recursos no cluster. Um nó pode ser uma máquina virtual (VM) ou uma máquina física, bare metal.

    Nos primeiros dias do Kubernetes, os colaboradores da comunidade aproveitavam seu conhecimento de criação e execução de ferramentas internas, como Borg e Omega, dois sistemas de gerenciamento de cluster. Com o advento da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) em parceria com a Linux Foundation, a comunidade adotou o Open Governance para Kubernetes, um conjunto de regras para clusters Kubernetes que ajudam as equipes a operar em escala. A IBM, como membro fundador da CNCF, contribui ativamente para os projetos nativos da nuvem da CNCF, juntamente com outras empresas como Google, Red Hat, Microsoft e Amazon.

    Vantagens do Kubernetes

    • O Kubernetes oferece uma ampla gama de funcionalidades importantes, incluindo descoberta de serviços, entrada e balanceamento de carga, autocorreção, orquestração de armazenamento, escalabilidade horizontal, implementações/retrocessos automatizados e execução em lote.
    • Ele tem um conjunto unificado de APIs e fortes garantias sobre o estado do cluster.
    • É uma comunidade de código aberto muito ativa no desenvolvimento da base de código.
    • As conferências KubeCon, em rápido crescimento ao longo do ano, oferecem insights aos usuários.
    • O Kubernetes tem a maior adoção do mercado.
    • Ele é testado por grandes players como o Google e nossas próprias cargas de trabalho da IBM, e roda na maioria dos sistemas operacionais.
    • Está disponível na nuvem pública ou para uso em locais, e possui ofertas gerenciadas ou não gerenciadas de todos os grandes provedores de nuvem (por exemplo, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, plataforma de nuvem do Google etc.).
    • Há amplo compatibilidade com o Kubernetes de um ecossistema de fornecedores de ferramentas de nuvem, como Sysdig, LogDNA e Portworx (entre muitos outros).

    Desafios do Kubernetes

    • Tem uma curva de aprendizado acentuada e o gerenciamento do mestre Kubernetes requer conhecimento especializado.
    • As atualizações da comunidade de código aberto ocorrem com frequência e exigem correções cuidadosas para não interromper as cargas de trabalho.
    • É muito pesado para desenvolvedores individuais configurarem aplicativos simplistas e implementações pouco frequentes.
    • As equipes geralmente precisam de ferramentas adicionais (por exemplo, kubectl CLI), serviços, fluxo de trabalho de integração contínua/implementação contínua (CI/CD) e outras práticas de DevOps para gerenciar totalmente o acesso, a identidade, a governança e a segurança.

    O que é o Docker Swarm?

    O Docker Swarm é outra plataforma de orquestração de contêineres de código aberto que já existe há algum tempo. O Swarm (ou, mais precisamente, o modo swarm ) é a compatibilidade nativa do Docker para orquestrar clusters de Docker engenhos. Um cluster do Swarm consiste em nós de gerenciamento Swarm implementados no Docker Engine (que orquestram e gerenciam o cluster) e nós de trabalho (que são direcionados para executar tarefas pelos nós de gerenciamento).

    Vantagens do Docker Swarm

    • Docker é uma plataforma de contêineres comum usada para construir e implementar aplicações em contêineres. O Swarm foi desenvolvido para uso com o Docker Engine e já faz parte de uma plataforma familiar para a maioria das equipes.
    • É fácil instalar e configurar para um ambiente Docker.
    • Ferramentas, serviços e software que são executados com contêineres Docker também funcionarão bem com o Swarm.
    • Ele tem sua própria API Swarm.
    • Ele se integra facilmente a ferramentas do Docker como Docker Compose e Docker CLI, pois usa a mesma interface de linha de comando (CLI) que o Docker Engine.
    • Ele usa um sistema de filtragem e agendamento para fornecer seleção inteligente de nó, permitindo que você escolha os nós ideais em um cluster para implementação de contêineres.

    Desafios do Docker Swarm

    • O Docker Swarm oferece personalizações e extensões limitadas.
    • Tem menos variedade de funcionalidades e menos recursos de automação do que os oferecidos pelo Kubernetes.
    • Não há uma maneira fácil de separar as cargas de trabalho Dev-Test-Prod em um pipeline de DevOps.

    Não querendo confundir muito, mas o Docker Enterprise Edition agora também é compatível com o Kubernetes.

    Kubernetes versus Docker Swarm: uma comparação simples frente a frente

    Agora que já abordamos as vantagens e desafios, vamos analisar as semelhanças e diferenças entre Kubernetes e Docker Swarm. Ambas as plataformas permitem gerenciar contêineres e dimensionar a implementação de aplicação. Suas diferenças são uma questão de complexidade. O Kubernetes oferece um meio eficiente de gerenciamento de contêineres que é ótimo para aplicações de alta demanda com configuração complexa, enquanto o Docker Swarm foi projetado para facilitar o uso, tornando-o uma boa escolha para aplicações simples que são rápidas de implementar e fáceis de gerenciar.

    Aqui estão algumas diferenças detalhadas entre Docker Swarm e Kubernetes:

    Instalação e configuração

    Devido à complexidade do Kubernetes, o Docker Swarm é mais fácil de instalar e configurar.

    • Kubernetes: a instalação manual pode ser diferente para cada sistema operacional. Nenhuma instalação é necessária para ofertas gerenciadas de provedores de nuvem.
    • Swarm: a instalação é simples com o Docker, e as instâncias são normalmente consistentes em todos os sistemas operacionais.

    Escalabilidade

    O Kubernetes oferece escalabilidade completo com base no tráfego, enquanto o Docker Swarm enfatiza a escalabilidade rápida.

    • Kubernetes: o escalonamento automático horizontal está integrado.
    • Swarm: oferece escalonamento automático de grupos sob demanda.

    Balanceamento de Carga

    O Docker Swarm tem balanceamento de carga automático, enquanto o Kubernetes não tem. No entanto, um balanceador de carga externo pode ser facilmente integrado por meio de ferramentas de terceiros no Kubernetes.

    • Kubernetes: a descoberta de serviços é habilitada por meio de um único nome DNS. O Kubernetes tem acesso às aplicações em contêineres por meio de um endereço IP ou rota HTTP.
    • Swarm: vem com balanceadores de carga internos.

    Alta disponibilidade

    Ambas as ferramentas fornecem um alto nível de disponibilidade.

    • Kubernetes: ao desviar o tráfego de pods não íntegros, o Kubernetes tem autocorreção. Ele oferece agendamento inteligente e alta disponibilidade de serviços por meio de replicação.
    • Swarm: os Swarm Managers oferecem controles de disponibilidade e os microsserviços podem ser facilmente duplicados.

    Qual ferramenta de orquestração de contêineres é ideal para você?

    Como a maioria das decisões de plataforma, a ferramenta certa depende das necessidades de sua organização.

    O Kubernetes tem adoção generalizada e uma grande comunidade ao seu lado. Ela é compatível com todos os principais provedores de nuvem e em ofertas do tipo "faça você mesmo", como o Docker Enterprise Edition. É mais poderoso, personalizável e flexível, o que vem ao custo de uma curva de aprendizado inicial mais íngreme. Requer uma equipe experiente e capaz de executá-lo; no entanto, as empresas também estão optando por usar um provedor de serviços gerenciados para simplificar as responsabilidades de gerenciamento de código aberto e permitir que elas se concentrem na criação de aplicações.

    A vantagem do Docker Swarm está na familiaridade e na ênfase na facilidade de uso. Ele é implementado com o Docker Engine e está prontamente disponível em seu ambiente. Como resultado, o Swarm é mais fácil de começar e pode ser mais ideal para cargas de trabalho menores.

    Agora que você já abordou as diferenças entre o Kubernetes e o Docker Swarm, aprofunde-se no IBM Cloud Kubernetes Service e Saiba como criar uma aplicação escalável no Kubernetes.

    Autora

    Chris Rosen

    Director, Product Management, Cloud Native PaaS & Satellite

