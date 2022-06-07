Agora que já abordamos as vantagens e desafios, vamos analisar as semelhanças e diferenças entre Kubernetes e Docker Swarm. Ambas as plataformas permitem gerenciar contêineres e dimensionar a implementação de aplicação. Suas diferenças são uma questão de complexidade. O Kubernetes oferece um meio eficiente de gerenciamento de contêineres que é ótimo para aplicações de alta demanda com configuração complexa, enquanto o Docker Swarm foi projetado para facilitar o uso, tornando-o uma boa escolha para aplicações simples que são rápidas de implementar e fáceis de gerenciar.

Aqui estão algumas diferenças detalhadas entre Docker Swarm e Kubernetes:

Instalação e configuração

Devido à complexidade do Kubernetes, o Docker Swarm é mais fácil de instalar e configurar.

a instalação manual pode ser diferente para cada sistema operacional. Nenhuma instalação é necessária para ofertas gerenciadas de provedores de nuvem. Swarm: a instalação é simples com o Docker, e as instâncias são normalmente consistentes em todos os sistemas operacionais.

Escalabilidade

O Kubernetes oferece escalabilidade completo com base no tráfego, enquanto o Docker Swarm enfatiza a escalabilidade rápida.

o escalonamento automático horizontal está integrado. Swarm: oferece escalonamento automático de grupos sob demanda.

Balanceamento de Carga

O Docker Swarm tem balanceamento de carga automático, enquanto o Kubernetes não tem. No entanto, um balanceador de carga externo pode ser facilmente integrado por meio de ferramentas de terceiros no Kubernetes.

a descoberta de serviços é habilitada por meio de um único nome DNS. O Kubernetes tem acesso às aplicações em contêineres por meio de um endereço IP ou rota HTTP. Swarm: vem com balanceadores de carga internos.

Alta disponibilidade

Ambas as ferramentas fornecem um alto nível de disponibilidade.