Da turbulência no setor à transformação da Delta Quando a pandemia da COVID-19 começou, as viagens aéreas foram suspensas. Para a Delta Air Lines, uma das companhias aéreas mais antigas do mundo em operação, dois aspectos ficaram evidentes. A primeira é que a empresa precisava responder à realidade econômica daquela época. E a segunda é que, quando a pandemia chegasse ao fim, seria necessário lançar rapidamente novas experiências premium para os clientes. Ambas as direções precisaram do apoio dos mais de 90 mil funcionários da linha de frente. E todos eles precisavam de ferramentas e insights diferentes para poder fazer algo mais para os valiosos clientes da Delta. Para isso, foi necessária uma transformação que viabilizasse uma entrega mais rápida das soluções de tecnologia, de forma mais segura, confiável e escalável.

Com a assistência inestimável da IBM, demonstramos nossa capacidade de inovar em um ambiente de nuvem híbrida em escala, como fizemos com o lançamento do Wi-Fi gratuito e o ecossistema de parcerias que o acompanha para nossos associados do SkyMiles.

A migração para a nuvem da Delta alça voo Para ser seu copiloto nessa jornada, a Delta recorreu à IBM. Usando o IBM® Garage Methodology, os especialistas da IBM® Consulting trabalharam lado a lado com a Delta para planejar a migração que transferiria a maioria das cargas de trabalho distribuídas da companhia aérea para a nuvem híbrida. Com isso, a iniciativa de migração para a nuvem da Delta foi ao ar. Migrar centenas de cargas de trabalho para a nuvem é só o começo. Ao modernizar as operações com a arquitetura de nuvem híbrida aberta criada no Red Hat® OpenShift Service on AWS (ROSA), a Delta agora pode implementar em qualquer lugar e adotar uma abordagem consistente e baseada em padrões em relação ao desenvolvimento, à segurança e às operações em todas as nuvens. Esse será o segredo para abrir caminho para uma experiência do cliente em maior escala e mais personalizada.

Mais de 425 cargas de trabalho já migradas 25 a 30% de aumento esperado no prazo de lançamento no mercado Mais de 680 aviões com Wi-Fi gratuito alimentado pela nuvem

Conquistando a experiência do cliente A migração para a nuvem da Delta ainda está em andamento: centenas de aplicações foram migradas para a nuvem e muitos membros da equipe estão adotando novas formas ágeis de trabalhar com a ajuda da IBM. A Delta e seus clientes já estão colhendo parte dos frutos. Por exemplo: a utilização da base em nuvem por meio do ROSA permitiu que a Delta lançasse rapidamente o Wi-Fi gratuito durante o voo em mais de 680 aviões e começasse a fornecer serviços mais personalizados a bordo. Olhando para o futuro, a iniciativa de transformação da nuvem da Delta visa aumentar o envolvimento dos funcionários, a produtividade, a velocidade de lançamento no mercado e a eficiência de custos entre 25% e 30%. E com a equipe da IBM, a Delta está estabelecendo as bases que a ajudarão a enfrentar os altos e baixos de um setor turbulento, enquanto continua oferecendo uma experiência do cliente de primeira classe e a excelência operacional pela qual é reconhecida.

Stack de soluções da Delta: IBM Consulting™ IBM garage™ Red Hat OpenShift Service na AWS