A infraestrutura como serviço (IaaS) abrange um conjunto de recursos físicos e virtualizados que fornecem aos consumidores os componentes básicos necessários para executar aplicações e cargas de trabalho na nuvem. Os provedores de IaaS hospedam recursos como os servidores físicos necessários para alimentar as várias camadas de abstração sobre eles em grandes data centers globais.

A tecnologia de virtualização torna a IaaS possível por meio da criação de várias virtual machines, cada uma com seu próprio sistema operacional (SO) e aplicações, em uma única máquina física. Isso permite que dezenas de aplicações e cargas de trabalho sejam executadas e escaladas com sucesso. O provedor de serviço de nuvem gerencia os hipervisores, também conhecidos como monitores de virtual machines (VMMs), que separam logicamente as virtual machines umas das outras, atribuindo a cada uma sua própria fatia do poder de computação, memória e armazenamento. Os usuários podem, então, provisionar "instâncias" virtuais com as quantidades desejadas de computação, memória e armazenamento.

A implementação de virtual machines e outras infraestruturas virtualizadas depende muito da criação e implementação de processos e softwares automatizados no lugar de atividades manuais demoradas. A automação do gerenciamento da infraestrutura simplifica tarefas como gerenciamento de configuração, implementação e provisionamento. Dependendo das necessidades da empresa, a IaaS pode ser combinada com serviços e atualizações automatizados, como auto-scaling, balanceamento de cargas, backup e recuperação de desastres e monitoramento de desempenho, para ajudar a otimizar a disponibilidade das aplicações e proporcionar uma experiência positiva ao usuário.