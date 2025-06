O que é infraestrutura de TI?

A tecnologia impulsiona praticamente todos os aspectos das empresas atuais, desde o trabalho individual dos colaboradores até as operações, produtos e serviços. Quando bem conectada em rede, a tecnologia pode ser otimizada para melhorar a comunicação, gerar eficiência e aumentar a produtividade.

Se a infraestrutura de TI for flexível, confiável e segura, ela pode ajudar a empresa a alcançar suas metas e garantir vantagem competitiva no mercado. Por outro lado, se a infraestrutura de TI não for implementada corretamente, a empresa pode enfrentar problemas de conectividade, produtividade e segurança, como interrupções no sistema e invasões. Em linhas gerais, uma infraestrutura bem implementada pode determinar se uma empresa será ou não lucrativa.

Com uma infraestrutura de TI, uma empresa pode: