O que é tecnologia móvel?

Tecnologia móvel é a tecnologia que acompanha o usuário onde quer que ele vá. Ela consiste em dispositivos móveis de comunicação bidirecional, dispositivos de computação e a tecnologia de rede que os conecta.
Hoje em dia, a tecnologia móvel é feita por aparelhos conectados à internet, como smartphones, tablets e relógios. Essas são as últimas novidades em uma progressão que inclui pagers bidirecionais, laptops, celulares (tipo flip), aparelhos de navegação por GPS e muito mais.
As redes de comunicação que vinculam esses aparelhos são chamadas de tecnologia sem fio. Graças a elas, os aparelhos móveis compartilham voz, dados e aplicativos móveis.
A tecnologia móvel é difundida e vem crescendo. O número de usuários de smartphone aumentou para mais de 3 bilhões¹, e espera-se que a força de trabalho móvel atinja 1,87 bilhão em todo o mundo até 2022.²
Redes de rádio que utilizam torres de celular distribuídas que permitem que os dispositivos móveis (celulares) alternem automaticamente as frequências e se comuniquem sem interrupções em grandes regiões geográficas. O mesmo recurso básico de comutação é utilizado para que as redes móveis acomodem vários usuários em um número limitado de frequências de rádio.³
Hoje é o serviço de celular mais comum nas comunicações sem fio. Ele utiliza a tecnologia de comutação de pacotes, que organiza os dados em partes ou pacotes para a transmissão e remonta as informações no destino. O 4G (geração "G") é 10 vezes mais rápido do que o 3G. E o 5G, uma rede muito mais rápida, ainda está chegando. é aproximadamente 20 vezes mais rápido do que o 4G e utiliza um conjunto de bandas de frequência agregada para liberar a largura de banda.
São ondas de rádio que conectam os aparelhos à internet via roteadores localizados chamados hotspots. As redes Wi-Fi (do inglês "fidelidade sem fio") são como torres de celular para acesso à internet, mas precisam estabelecer uma conexão Wi-Fi para passarem automaticamente pelo serviço. A maioria dos aparelhos móveis faz a comutação automática entre redes Wi-Fi e celular, dependendo da disponibilidade e da preferência do usuário.․
É uma especificação do setor de telecomunicações para conectar aparelhos a distâncias curtas via ondas curtas de rádio. O Bluetooth é usado para conectar ou emparelhar rapidamente acessórios como fones de ouvido, alto-falantes, telefones e outros aparelhos.⁵
O 5G é a quinta geração da tecnologia móvel sem fio. Assim como o 4G, ele usa frequências dentro do espectro do rádio, mas o 5G usa frequências muito altas, que oferecem mais largura de banda. Isso resulta em mais dados entregues a velocidades mais altas para mais aparelhos. Pense em um streaming de vídeo para um smartphone — o 5G melhora o streaming em dez vezes não só para uma pessoa, mas para todos que estiverem vendo o vídeo ao mesmo tempo.
Usando o aplicativo móvel Road Day para carregar as informações dos sinistros no campo, a Amica Mutual Insurance Company aumentou a produtividade entre 25 e 50% nos processos de fluxo de trabalho. Com o aplicativo, os agentes da seguradora colaboram de perto com os clientes no campo, melhorando a precisão dos sinistros e envolvendo mais os clientes.
As rãs estão desaparecendo na Austrália — já se foram 4 das 240 espécies conhecidas. Para protegê-las, os cientistas precisavam de um modelo de coleta de dados mais rápido. A solução foi o aplicativo FrogID — produto de uma abordagem de crowdsourcing, ele grava os sons feitos pelas rãs, e os australianos podem carregar o áudio em um banco de dados on-line. O aplicativo também utiliza coordenadas de GPS para mapear as populações de rãs.
A City Furniture utiliza tecnologia móvel para criar uma experiência de compra quase ideal. Os clientes podem fazer a pesquisa on-line e tocarem fisicamente nos itens e interagirem com os vendedores. O aplicativo móvel no tablet usado pelos vendedores acessa os dados em tempo real, processa os pagamentos e agenda as entregas — tudo na presença do cliente.
Escalabilidade: criar soluções pontuais e rígidas em uma empresa pode sair caro em termos de desenvolvimento, gestão e manutenção. Os aplicativos precisam ser concebidos de forma holística, levando em consideração as linhas de negócios, os processos e os ambientes técnicos.
Integração: é fundamental saber vincular os serviços de lógica e de dados ao aplicativo, independentemente de a lógica e os dados estarem no local, na nuvem ou em configurações híbridas.
Reutilização: mais de 105 bilhões de aplicativos móveis foram baixados em 2018. Muitos são (ou podem ser) modificados ou combinados para aplicativos de negócios. O uso dos aplicativos existentes acelera o tempo de time to value e melhora a eficiência dos custos, pois usa a expertise do domínio e do setor incorporada ao aplicativo.
Desenvolvimento na nuvem: a nuvem oferece uma plataforma eficiente para desenvolver, testar e gerenciar aplicativos. Os desenvolvedores podem usar uma interface de programação de aplicativos (API) para vincular os aplicativos aos dados do backend e se dedicarem às funções no frontend. Eles podem adicionar autenticação para reforçar a segurança e acessar serviços cognitivos e de inteligência artificial (IA).
Gerenciamento da mobilidade: à medida que a tecnologia móvel é implementada, as organizações buscam soluções em gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM) para configurar aparelhos e aplicativos; monitorar o uso e o inventário dos aparelhos; controlar e proteger os dados; e prestar suporte e solucionar problemas.
BYOD: Bring your own device (BYOD) é uma política de TI na qual os funcionários usam um aparelho pessoal para acessar dados e sistemas. Adotado de forma eficaz, o BYOD melhora a produtividade, aumenta a satisfação dos funcionários e economiza dinheiro. Por outro lado, ele traz questões que precisam ser abordadas quanto à segurança e à gestão dos aparelhos.
Segurança: a batalha pela segurança móvel é enorme em termos de volume e complexidade. A Inteligência Artificial (IA) está emergindo como uma arma fundamental para diferenciar anomalias na segurança em grandes quantidades de dados. Ela pode identificar e remediar incidentes com malware ou recomendar ações para atender aos requisitos regulatórios — tudo em um dashboard central.
Edge computing: uma das principais vantagens do 5G é que ele pode aproximar as aplicações das fontes de dados ou servidores de ponta. A proximidade dos dados com a fonte traz benefícios à rede, como melhor tempo de resposta e mais disponibilidade de largura de banda. Do ponto de vista comercial, o edge computing pode realizar análises de dados mais abrangentes e gerar insights mais profundos com mais rapidez.
A gestão segura e cuidadosa dos aparelhos móveis, conteúdo e aplicativos é fundamental, seja em um sistema operacional específico, em vários tipos de aparelho ou num ambiente misto.
Passe do gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) para o gerenciamento unificado de endpoints (UEM). Use a nuvem, a IA e a análise de dados para viabilizar um complexo ambiente móvel e de endpoints.
Design thinking, dados, tecnologia e criatividade podem se juntar para desenvolver experiências móveis aprimoradas e envolventes. O essencial é achar o parceiro certo.
A solução IBM Security MaaS360, de gerenciamento unificado de endpoints (UEM), foi criada para gerenciar e proteger dispositivos, aplicativos e dados dos funcionários da linha de frente, independentemente de sua localização.
Com os modelos de trabalho flexíveis se tornando a nova norma, os funcionários precisam manter a produtividade ao trabalhar de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, de forma protegida. Do gerenciamento de endpoints à segurança nativa, o IBM Security MaaS360 fornece uma solução UEM completa.
