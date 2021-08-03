O que é tecnologia móvel?

Escalabilidade: criar soluções pontuais e rígidas em uma empresa pode sair caro em termos de desenvolvimento, gestão e manutenção. Os aplicativos precisam ser concebidos de forma holística, levando em consideração as linhas de negócios, os processos e os ambientes técnicos.



Integração: é fundamental saber vincular os serviços de lógica e de dados ao aplicativo, independentemente de a lógica e os dados estarem no local, na nuvem ou em configurações híbridas.



Reutilização: mais de 105 bilhões de aplicativos móveis foram baixados em 2018. Muitos são (ou podem ser) modificados ou combinados para aplicativos de negócios. O uso dos aplicativos existentes acelera o tempo de time to value e melhora a eficiência dos custos, pois usa a expertise do domínio e do setor incorporada ao aplicativo.



Desenvolvimento na nuvem: a nuvem oferece uma plataforma eficiente para desenvolver, testar e gerenciar aplicativos. Os desenvolvedores podem usar uma interface de programação de aplicativos (API) para vincular os aplicativos aos dados do backend e se dedicarem às funções no frontend. Eles podem adicionar autenticação para reforçar a segurança e acessar serviços cognitivos e de inteligência artificial (IA).



Gerenciamento da mobilidade: à medida que a tecnologia móvel é implementada, as organizações buscam soluções em gerenciamento de mobilidade empresarial (EMM) para configurar aparelhos e aplicativos; monitorar o uso e o inventário dos aparelhos; controlar e proteger os dados; e prestar suporte e solucionar problemas.



BYOD: Bring your own device (BYOD) é uma política de TI na qual os funcionários usam um aparelho pessoal para acessar dados e sistemas. Adotado de forma eficaz, o BYOD melhora a produtividade, aumenta a satisfação dos funcionários e economiza dinheiro. Por outro lado, ele traz questões que precisam ser abordadas quanto à segurança e à gestão dos aparelhos.



Segurança: a batalha pela segurança móvel é enorme em termos de volume e complexidade. A Inteligência Artificial (IA) está emergindo como uma arma fundamental para diferenciar anomalias na segurança em grandes quantidades de dados. Ela pode identificar e remediar incidentes com malware ou recomendar ações para atender aos requisitos regulatórios — tudo em um dashboard central.



Edge computing: uma das principais vantagens do 5G é que ele pode aproximar as aplicações das fontes de dados ou servidores de ponta. A proximidade dos dados com a fonte traz benefícios à rede, como melhor tempo de resposta e mais disponibilidade de largura de banda. Do ponto de vista comercial, o edge computing pode realizar análises de dados mais abrangentes e gerar insights mais profundos com mais rapidez.