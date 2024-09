Empresa de seguros mútuos da Amica

Para desenvolver a solução, a Amica tornou-se cliente da IBM Foundation em seguros para criar em colaboração um aplicativo IBM MobileFirst for iOS chamado Claims Adjust. Os desenvolvedores do estúdio de design IBM iX assumiriam a liderança no projeto ágil para criar rapidamente um aplicativo de qualidade voltado para o cliente.

A equipe primeiro desenvolveria um aplicativo personalizado para os reguladores de sinistros da Amica. Após a implantação, o aplicativo estaria disponível para outras seguradoras, cujo feedback o aprimoraria ainda mais.

“Essa foi a equipe dos sonhos para o desenvolvimento de software móvel”, diz Larry Brown, diretor de inovação de solicitações da Amica. “A Apple é a melhor da categoria em usabilidade e design de hardware móvel; a IBM é especialista em design, desenvolvimento, integração e suporte gerenciado de aplicativos; e a Amica oferece atendimento ao cliente de classe mundial do ponto de vista dos seguros”.

O projeto ágil começou quando a IBM liderou um workshop de três dias do IBM Design Thinking no qual três vistoriadores independentes da Amica com experiência variada compartilharam um típico "dia na vida" de seus trabalhos. Isso ajudou a estabelecer seus pontos problemáticos e os principais requisitos do aplicativo. Em seguida, uma série de sprints ágeis iterativos ajudou a equipe a desenvolver as funções do aplicativo e a interface do usuário, seguidos pela IBM integrando o aplicativo aos sistemas da Amica. Foram necessários apenas oito meses desde a elaboração dos requisitos até a implantação do aplicativo.

A Amica recebeu assistência adicional durante duas atualizações do sistema operacional Apple iOS. Como parte do contrato de colaboração, a IBM atualizou o aplicativo implementado para suportar as atualizações.

O aplicativo Claims Adjust conecta-se ao sistema de gerenciamento de solicitações da Amica e a outros cinco sistemas de back-office. Quando um vistoriador recebe uma nova tarefa, ela é extraída para o aplicativo com todos os detalhes, como as informações de contato do beneficiário do seguro, a causa da solicitação, a apólice em questão, o histórico de solicitações e outros documentos. Como Kostecki explica, ele contém "basicamente tudo o que um vistoriador precisa saber antes de entrar em contato com o cliente para uma consulta".

Em campo, os vistoriadores podem usar o aplicativo para tirar fotos, registrar declarações e enviar automaticamente o conteúdo para o sistema de gerenciamento de sinistros. Eles podem responder às perguntas dos clientes consultando documentos no aplicativo, como cláusulas da apólice e relatórios policiais de acidentes. Além disso, os recursos de mapeamento ajudam os vistoriadores a criar agendas de compromissos eficientes, economizando tempo de deslocamento e reduzindo o uso de energia. E um algoritmo de priorização traz itens importantes para o início das listas de tarefas dos vistoriadores para ajudar a identificar as tarefas de maior prioridade.