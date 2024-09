Recursos-chave

Registre rapidamente os dispositivos sem GMS Registre os dispositivos sem GMS de propriedade da empresa no modo proprietário do dispositivo (PD) por meio do provisionamento de QR code com o MaaS360. Os administradores podem registrar os dispositivos Android de propriedade da empresa no modo PD por meio da leitura de um QR code. Usar o PD para dispositivos criados para fins específicos permite que os administradores de TI apliquem políticas e pré-carreguem as aplicações antes da entrega ao usuário. O agente do MaaS360 é instalado automaticamente quando os dispositivos são reconfigurados. Assista ao webinar on demand

Gerenciamento de aplicações e configurações Instale e gerencie rapidamente atualizações de aplicações em dispositivos sem GMS registrados no MaaS360. As configurações são enviadas diretamente para o sistema operacional (SO) por meio da aplicação MaaS360. Também é possível distribuir e a instalar aplicações corporativas. Os trabalhadores da linha de frente podem usar o catálogo da aplicação MaaS360 para instalar aplicações corporativas. Entre os dispositivos para fins específicos estão o RealWear, Amazon FireOS, Santok, Zebra, entre outros. Solicite uma demo ao vivo

Simplifique as ações de gerenciamento díspares Diagnostique e resolva problemas de dispositivos, usuários e aplicações com o IBM Maas360, fornecendo às equipes de TI visibilidade e controle detalhados, facilitando a produtividade ideal do usuário móvel. Isso simplifica o suporte, permitindo que você: proteja o dispositivo por meio de geofencing para um local, envie atualizações do SO para manter o dispositivo seguro, localize dispositivos perdidos ou roubados, ajude os usuários com um portal de autoatendimento e muito mais. Veja opções de precificação