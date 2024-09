O vento sopra a 150 milhas por hora.Paredes de carros de arremesso aquático como brinquedos de praia. Milhões de casas e empresas mergulham na escuridão. Nada na natureza fornece a energia atmosférica de um furacão ou o potencial destrutivo desses ciclões.

Projetando-se no Oceano Atlântico e no Golfo do México, com 1.350 milhas de costa, nenhum outro local nos EUA é atingido com mais frequência por furacões do que a península da Flórida. Desde 1851, mais de 100 furacões atingiram a costa entre Key West e Pensacola.Nos próximos anos, os furacões também podem se tornar mais devastadores devido as mudanças climáticas e o aumento do nível do mar.

Após uma série de interrupções e quase acidentes relacionados a furacões, a City Furniture não podia mais tolerar os riscos que os furacões representavam para seus locais de negócios no sul da Flórida.Como um dos maiores varejistas da Flórida, a City Furniture administrava seus próprios sistemas de computação locais e armazenava dados vitais de clientes em data centers locais.A equipe de gerenciamento de TI estava procurando uma solução comprovada para fazer backup de dados críticos e dar suporte à resiliência da rede, independentemente de qualquer ameaça climática.

Ao mesmo tempo, a City Furniture reconheceu outra oportunidade.E se a mudança para uma plataforma de computação nova e mais confiável também pudesse aumentar a flexibilidade operacional, com a capacidade de lidar com cargas de trabalho maiores durante eventos de vendas e aumentos sazonais?

"A IBM tem sido nossa parceira há mais de 40 anos, então não poderíamos pensar em um parceiro melhor para nos ajudar em nossa jornada para a nuvem", explica Chad Simpson, Vice-Presidente e Vice-CIO da City Furniture."Eles entendem de empresa, entendem de negócios críticos e sabíamos que fariam o que fosse preciso para torná-la um sucesso."