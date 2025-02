O que é streaming de dados?

As plataformas de streaming de dados oferecem várias ferramentas e funções para atender a todo o ciclo de vida do streaming de dados, desde a ingestão e o processamento até o armazenamento e a integração.

Muitos dos principais provedores de nuvem oferecem soluções gerenciadas de streaming de dados que facilitam para as organizações a configuração de aplicações de alto volume de fluxo de dados. Serviços como Amazon Kinesis da Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Stream Analytics, Dataflow do Google Cloud e IBM Event Streams fornecem ferramentas prontas para uso. As empresas não precisam construir uma infraestrutura complexa do zero na nuvem.

Esses serviços também podem se integrar a ferramentas de streaming no local para criar arquiteturas híbridas que ajudam a equilibrar as necessidades de desempenho com os requisitos de privacidade de dados.

As organizações também podem usar ferramentas como o IBM StreamSets e Confluent para criar pipelines de dados de streaming adaptados aos seus ecossistemas de TI específicos.