Apache Kafka e Apache Flink: uma combinação de código aberto perfeita

Qualquer pessoa familiarizada com o ecossistema de processamento de fluxo conhece o Apache Kafka: o padrão corporativo de fato para fluxo de eventos de código aberto. O Apache Kafka possui muitos recursos sólidos, como fornecer uma alta taxa de transferência e manter uma alta tolerância a falhas em caso de falha da aplicação.

Os fluxos do Apache Kafka levam os dados para onde eles precisam ir, mas esses recursos não são maximizados quando o Apache Kafka é implementado de forma isolada. Se você está usando o Apache Kafka atualmente, o Apache Flink deve ser uma parte crucial de seu stack de tecnologia para garantir que você esteja extraindo o que precisa de seus dados em tempo real.

Com a combinação do Apache Flink e do Apache Kafka, as possibilidades de fluxo de eventos de código aberto se tornam exponenciais. O Apache Flink cria baixa latência, permitindo que você responda com rapidez e precisão à crescente necessidade da empresa por ações oportunas. Juntos, a capacidade de gerar automação e insights em tempo real está ao seu alcance.

Com o Apache Kafka, você obtém um fluxo bruto de eventos de tudo o que está acontecendo em sua empresa. No entanto, nem tudo é necessariamente praticável e alguns ficam presos em filas ou no processamento em lote de big data. É aqui que o Apache Flink entra em ação: você vai de eventos brutos para trabalhar com eventos relevantes. Além disso, o Apache Flink contextualiza seus dados detectando padrões, permitindo que você entenda como as coisas acontecem lado a lado. Isso é fundamental porque os eventos têm uma vida útil, e o processamento de dados históricos pode anular seu valor. Considere a possibilidade de trabalhar com eventos que representem atrasos nos voos: eles exigem ação imediata, e processar esses eventos tarde demais certamente deixará alguns clientes muito insatisfeitos.

O Apache Kafka atua como uma espécie de bombardeiro de eventos, comunicando o que está sempre acontecendo em sua empresa. A combinação desse incêndio de eventos com a detecção de padrões, com tecnologia Apache Flink, atinge o ponto ideal: depois de detectar o padrão relevante, sua próxima resposta pode ser igualmente rápida. Cative seus clientes fazendo a oferta certa no momento certo, reforce o comportamento positivo deles ou até mesmo tome melhores decisões em sua cadeia de suprimentos, só para citar alguns exemplos da ampla funcionalidade que você obtém quando usa o Apache Flink ao lado do Apache Kafka.